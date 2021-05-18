香港邦瀚斯春拍精選 【絕色：女性與中國藝術專拍】

拍賣訊息：香港邦瀚斯

金鐘太古廣場一座2001室

預展 5月23 - 26日 10:00 - 18:00

十九世紀 翠玉嵌珍珠雜寶頭面及墜飾

出版與著錄：

陳癸淼，《清代玉雕藝術》，台北，1990年，頁174

陳康順，《國立歷史博物館館訊》，台北，1991年，頁3

G. Fossati，《The World of Jade: Great Masterpieces of Chinese Art》，意大利，1992年，頁198

法國自然歷史博物館，《Jades Impériaux》，巴黎，1993年，頁28，編號89

展覽：

南非國立文化歷史博物館，【中國玉器展覽】，開普敦，1991年，頁9

國立自然歷史博物館，【中國玉器展】，普利陀利亞，1991，頁9

國立歷史博物館，【清代玉雕藝術展】，台北，1992年，頁1

比利時皇家藝術博物館，【清代玉器展覽】，比利時，1992年

遠東古代藝術博物館，【清代玉器展覽】，斯德哥爾摩，1993年

國家自然歷史博物館，【御製玉雕展】，巴黎，1993年，編號89

帝國礦物博物館，【清代玉器】，慕尼黑，1993年

維也納人文博物館，【清代玉器展覽】，1994年

今年春夏疫情緩和，香港、中國大陸、澳門開始陸續放寬出入境限制與檢疫措施。5月中旬開始，將啟動「來港易」計畫，讓大陸居住的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫，讓5月下旬在香港舉辦的佳士得和邦瀚斯春季拍賣與Art Basel博覽會首蒙其惠。

香港邦瀚斯於5月27日，除了中國瓷器及工藝精品拍賣之外，另成立了一獨特專場「絕色：女性與中國藝術」，精選各朝代仕女相關藝術品，不管是以女子為主題的工藝品，抑或女性華麗飾品，均羅列其中，為傳統上以男子為主的中國古代工藝，增添雅緻細韻。

此次專場的主題，恰巧與2020年台北故宮【她—女性形象與才藝】特展有異曲同工之妙，皆是女性創作或女性題材的特展，但其實邦瀚斯早在2018年，即開始籌劃以女性主題為主的專拍，因受疫情影響直到今年趨緩才推出專場，能與台北故宮策展做相同女性主題的專拍，可說是英雌所見略同。值得一提的是，「絕色：女性與中國藝術」專場，有幾件翠玉精品，曾經在90年代在開普敦、比利時、慕尼黑、斯德哥爾摩、巴黎、維也納等地巡迴展覽，獲得極大迴響。

其中一件亮點拍品〈十九世紀 翠玉嵌珍珠雜寶頭面及墜飾〉頭面以上百片翠玉及珍珠寶石鑲嵌，並以細鐵絲串聯而成。頭面主體呈弧形，飾翠玉朵花，並以珍珠、碧璽、寶石相襯，頭面前沿處飾一條翠玉錢幣紋，整個頭面外以珍珠圍繞一周。頭面主體兩端配同樣裝飾手法的鬢飾各一，碧璽為花，翠玉為葉，並嵌以珍珠點綴，下垂四條分別以珍珠，翠玉和碧璽連珠而成的瓔珞。頭面配以項鏈墜飾，項鏈以絲絨串珍珠及碧璽、翡翠吊墜而成。

清代宮廷后妃的首飾由廣儲司和養心殿造辦處的撒花作、累絲作、玉作、牙作、鑲嵌作、琺瑯作等處承做。頭面是清代激情場合后妃穿著吉服時頭上所帶鈿子的裝飾物，清代滿族婦女上至皇后，下至妃子穿著禮服袍褂時流行以鈿子代替吉服冠，鈿子上的各式珠寶飾件也可稱為鈿花或挑頭，此件頭面形制與挑頭相近。「鈿」不僅在《大明會典》中就有如「珠寶鈿」、「翠鈿」等記載，最早在漢代已經有這個器名，如《說文解字》：「鈿，金華也。」又如《六書故》記載：「金華為飾，田田然」。華通「花」，而首飾主要用金製成，故稱為「鈿」。參看北京故宮博物院藏清乾隆及清嘉慶金鑲珠九蝠挑頭各一件，著錄於《故宮博物院藏清代后妃首飾》，香港，1992年，編號198及199，其形制及裝飾功用與本拍品類似。

另外亦有〈19世紀 翡翠福至心靈紋長方佩〉、〈19世紀 白玉鏤雕花紋指甲套一對〉、〈18/19世紀 翡翠荷葉紋佩〉、〈18/19世紀 翡翠年年有餘飾件〉、〈18/19世紀 翡翠雕魚戲蓮葉墜、〈18/19世紀 翡翠雕三陽開泰松鶴延年山子形佩〉、〈19世紀 翡翠挖耳簪一對〉…等亮點拍品。這些清代翠玉飾品，不僅在當時蔚為女子風潮，男性亦著迷翠玉配色品種，延續至今亦屬瑰麗珠寶精品，而且展出資歷完整且傳承有序。