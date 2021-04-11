5月18日-9月12日 浙江大學藝術與考古博物館推出

【三吳墨妙：近墨堂藏明代江南書法】完整梳理明代江南書法發展歷程

本次【三吳墨妙：近墨堂藏明代江南書法】展覽共呈現93件作品，由薛龍春策為展人、白謙慎為學術顧問，並以近墨堂書法研究基金會的明代書法收藏為主體，試圖完整呈現以吳門為中心的明代江南書法的發展歷程，展覽將於5月18展開至9月12日，地點則定為浙江大學紫金港校區浙江大學藝術與考古博物院2、4展廳。

明中葉的蘇州出現了以祝允明、文徵明、王寵、陳淳為代表的重要書家，師生授受，數輩綿延，後人目之為「吳門書派」。這是中國書法史上第一個在全國層面產生重大影響的地域流派。追隨流派核心人物，形成一種具有共同特點的書風，既是地域流派成熟的重要標誌，也為它的式微埋下了伏筆。

文徵明去世之後，蘇州書家因「文氏一筆書」受到來自周邊地區的嚴峻挑戰，松江、徽州與浙江都覬覦吳門的獨尊地位，董其昌以「率意」超越「作意」的藝術主張與實踐，不僅具有文化場域的競爭力，事實上也引導了後期書法史的走向。