聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月18日-9月12日 浙江大學藝術與考古博物館推出

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

【三吳墨妙：近墨堂藏明代江南書法】完整梳理明代江南書法發展歷程

本次【三吳墨妙：近墨堂藏明代江南書法】展覽共呈現93件作品，由薛龍春策為展人、白謙慎為學術顧問，並以近墨堂書法研究基金會的明代書法收藏為主體，試圖完整呈現以吳門為中心的明代江南書法的發展歷程，展覽將於5月18展開至9月12日，地點則定為浙江大學紫金港校區浙江大學藝術與考古博物院2、4展廳。

明中葉的蘇州出現了以祝允明、文徵明、王寵、陳淳為代表的重要書家，師生授受，數輩綿延，後人目之為「吳門書派」。這是中國書法史上第一個在全國層面產生重大影響的地域流派。追隨流派核心人物，形成一種具有共同特點的書風，既是地域流派成熟的重要標誌，也為它的式微埋下了伏筆。

文徵明去世之後，蘇州書家因「文氏一筆書」受到來自周邊地區的嚴峻挑戰，松江、徽州與浙江都覬覦吳門的獨尊地位，董其昌以「率意」超越「作意」的藝術主張與實踐，不僅具有文化場域的競爭力，事實上也引導了後期書法史的走向。

2021年4月號,No.279
2021年4月號,No.279

延伸閱讀

校園也能很藝術！台南永康國中開辦「遇見夏卡爾」特展

2021臺南新藝獎 南臺灣藝術單位負責人的期許

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

相關新聞

5月18日-9月12日 浙江大學藝術與考古博物館推出

本次【三吳墨妙：近墨堂藏明代江南書法】展覽共呈現93件作品，由薛龍春策為展人、白謙慎為學術顧問，並以近墨堂書法研究基金會的明代書法收藏為主體，試圖完整呈現以吳門為中心的明代江南書法的發展歷程，展覽將於5月18展開至9月12日，地點則定為浙江大學紫金港校區浙江大學藝術與考古博物院2、4展廳。

春晚播放 國寶回家事件成為話題 引起巨大的迴響

由張榮先生主持的東京東瀛國際拍賣公司，由於今年春晚播放的國寶回家事件成為話題，引起巨大的迴響，受到社會廣泛的關注。在眾多藏家好友的支持和幫助下，東瀛國際2021春拍籌備完成，即將於4月18日至19日預展，並於4月20日盛大舉槌。

春暖花開 香港春拍回暖行情可期

3月紐約與東京的春季藝術品拍賣，在眾所期待的氣氛下開出不錯的成績單，為2020整年籠罩在新冠疫情影響下藝術市場帶來了春暖陽光，這也說明在去年的摸索嘗試下，藝術產業在實體拍賣搭配網路的策略下，逐漸地走出一條與之對應的道路。

蘇州博物館【海棠獨香—大足石刻的發現與傳承】

隋唐以後，流風迤邐而南，重慶大足石刻繼起，自佛而道、而儒，融合三教，獨樹一幟，堪稱南方之代表。1999年12月，大足石刻更以「無與倫比的天才藝術傑作」等符合世界文化遺產的三項標準而被列入《世界遺產名錄》，成就了人類石窟藝術史上的豐碑。

NFT崛起 或許將加速「藝術品證券化」的可能

今年3月11日晚上11点，佳士得線上拍賣首次推出的NFT數碼藝術品《每一天：前5000天 Everydays: The First 5000 Days》，最後以6934.6萬美元（約合4.5億人民幣）成交，創下NFT作品前所未有的世界成交紀錄，這位神秘的買家就是全世界最大的NFT基金公司Metapurse的創始人Meta Kovan。

旅日華僑張榮捐贈 首件天龍山佛首回歸中國

2021年2月11日農曆春節除夕之夜，北京中央廣播電視總台春節聯歡晚會，《國寶回家》講述人張國立和北京大學考古文博學院教授、雲岡研究院院長杭侃共同揭曉了這個激動人心的消息－天龍山石窟流失海外的第8窟佛首造像回歸中國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。