春晚播放 國寶回家事件成為話題 引起巨大的迴響

由張榮先生主持的東京東瀛國際拍賣公司，由於今年春晚播放的國寶回家事件成為話題，引起巨大的迴響，受到社會廣泛的關注。在眾多藏家好友的支持和幫助下，東瀛國際2021春拍籌備完成，即將於4月18日至19日預展，並於4月20日盛大舉槌。雖然受到於新冠肺炎影響，本季拍賣仍是精品紛呈，東灜集芳—書畫、瓷雜、茶道等專場共計有400餘件拍品，規模小而精緻。其中並精心規劃出「藤原家同一收藏」、「東京藏家同一收藏」、「禮文藏真—北海道禮文島藏家同一收藏」與「澄道硯趣—九州藏家同一收藏」等四個板塊，值得期待。

北宋定窯刻花盤 H:5.7cm D:20cm JPY: 3,000,000-4,000,000 RMB: 195,000-260,000

張榮表示：在新冠疫情期間，日本所有拍賣公司都同樣臨到不同程度困難，像是徵件上的困難、海外藏家無法親臨現場造成業務上的萎縮，但是日本市場有個很大的特色，是它有著一種歷史積累下來的強大底蘊，往往在你不自主當中會意外的出現許多收獲。你根本不知道它能出現什麼東西，但是他能出現！這是日本市場最大的優點。疫情期間日本市場確實有一定萎縮，但我相信在不遠的將來，日本一旦開放通航，勢必會有一個井噴行情，我對日本市場深具信心。

唐 舞馬銜杯紋銀壺 H:15cm JPY: 2,500,000-3,000,000 RMB: 162,500-195,000

東魏 石雕阿彌陀佛三尊像 L:22.6cm W:9.6cm H:33.6cm 帶臺L:24.8cm W:13.5cm H:43cm JPY: 1,200,000-1,500,000 RMB: 78,000-97,500

元～明 剔犀鳳穿牡丹紋長方盒 L:17.7cm W:9cm H:10.5cm JPY: 3,000,000-4,000,000 RMB: 195,000-260,000

清雍正 釉裡 紅三魚盤“大清雍正年製”款 H:3.8cm D:17.5cm JPY: 300,000-500,000 RMB: 19,500-32,500

今年的春拍，我覺得該賣掉的東西還是能到高價，因為高端的藝術品原本就跟普通人沒關係，只存在少數藏家間的競爭。他們如果該買的東西還是會買的，那麼整體市場就會慢慢回暖的。今年3月春季包括紐約與日本的幾場拍賣都陸續取得佳績，給市場很大的鼓舞，能嗅出與去年此時相比，明顯已經透露著回暖跡象，這是可以肯定。我相信日本市場也會產生一個爆發性的過程，對我們來說，對應的方法，就是好好的去爭取好的作品。像是這次拍賣重點，我向藏家大力推薦的一件宋瓷精品，來自「雞蛋大王」伊勢彥信舊藏的〈宋龍泉窯青磁廣口壺〉。這些年來我經手過多件宋瓷，這件可謂是南宋龍泉窯青瓷中最優秀之作。釉色青麗潤澤是標準的梅子青，而且胎壁極薄，胎色白淨，器形中規中矩端莊大器，散發出宋瓷優雅有度的獨特氣韻。並且有兩個極好的出版，一是《千聲．萬聲と龍泉窯の青磁》，和泉市久保惣紀念美術館，1996年10月 P28.109號。二是《中國陶磁名品展―イセコレクションの至宝》石川縣美術館2012年4月 P47.39號。

眾所周知日本市場有著非常好的宋元漆器，此次徵得一件〈元/明 剔犀鳳穿牡丹紋長方盒〉，此盒為長方形，子母口，平底。底部髹黑漆，漆質精良，光澤純正，盒蓋正面圖案為一隻鳳凰飛翔在牡丹叢中，花蕊層次豐富，極具有雍容華貴之態。盒的四周飾有著挺拔飽滿的牡丹花紋，雕刻細緻，佈局繁密，姿態生動，漆質潤澤堅實，間隙處微露朱底漆。刀法俐落，牡丹花花葉翻轉自然，脈絡流暢，漆面起伏婉轉，大氣之中不乏細膩，代表了元代剔黑工藝的製作水準。

清 慈禧太后御筆“繁采揚華”書法額 絹本 鏡框 畫心：50.5×115.5cm 約5.2平尺；額：L:73cm W:166.5cm JPY: 4,000,000-6,000,000 RMB: 260,000-390,000

吳昌碩 牡丹圖 綾本 立軸 36×67cm 約2.2平尺 JPY: 800,000-1,200,000 RMB: 52,000-78,000

書畫方面最值得推薦的是〈清 慈禧太后絹本御筆「繁采揚華」書法額〉，此件橫額榜書，蒼勁雄強，氣派磅礴；嚴守法度，浩正端莊，為慈禧皇太后御筆。「繁采揚華」是出自魏晉時期木華的散文《海賦》。「繁采揚華，萬色隱鮮」。原為描寫海螺蚌埠貝殼閃耀著綾羅般的光彩，令萬般珠寶黯然失色。將其題於皇家匾額之上，盡顯皇家的王者雄風。四字上方鈐有三方慈禧太后御筆匾額常用印：「數點梅花天地心」、「慈禧太后御筆之寶」、「和平仁厚與天地同意」，三方一組，並排而用。

齊白石 情絲不斷圖 紙本 立軸 135×33cm JPY: 1,500,000-2,000,000 RMB: 97,500-130,000

宋～元 佚名山水人物圖 絹本 立軸 21.5×18cm 約0.35平尺 JPY: 300,000-500,000 RMB: 19,500-32,500

傳檀芝瑞筆 竺僊梵僊贊竹石圖 紙本 立軸 60.2×28cm 約1.5平尺 JPY: 6,500,000-8,500,000 RMB: 422,500-552,500

從總體來說，疫情下的市場，依舊是好貨不怕沒有客人，傳承有序的精品並沒有受到影響，但日本市場做為行家「補貨」的基地，因交通受阻沒有買家能親臨補貨的確是個問題，這是現在沒法避免的問題，只能期待大家共同挺過這段非常時期。對於不能前來會場的藏家朋友們，依然可以通過東瀛國際小程式、聯拍、藝狐、易拍、藝典、雅鑒等拍賣直播平臺參與此次春季拍賣會。