春暖花開 香港春拍回暖行情可期

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

3月紐約與東京的春季藝術品拍賣，在眾所期待的氣氛下開出不錯的成績單，為2020整年籠罩在新冠疫情影響下藝術市場帶來了春暖陽光，這也說明在去年的摸索嘗試下，藝術產業在實體拍賣搭配網路的策略下，逐漸地走出一條與之對應的道路。

即將到來的4月香港春季拍賣，向來是中國藝術品拍賣最重要的風向指標，整體市場的氛圍也直接會影響到5月中下旬展開的北京主戰場。因為北京才是中國藝術品拍賣公司數量最多、拍賣品項最多、成交金額最大、參與人數最多的主戰場。

本期封面是即將在4月中下旬舉辦春拍的香港保利拍賣公司。香港保利自2012年成立迄今已近10個年頭，這些年來穩健的成長，像是「十面靈璧山房專場」、「清凈廣嚴－重要藏家珍藏明永樂樂宮廷造像專場」的大獲成功，讓保利成功站穩骨董一級戰場的香江。本期專訪自2013年加入保利香港的中國古董珍玩部高級專家杜紀波，這季保利也為藏家帶來不少精品，像是「懷藏日月：法國杜尚家族藏重要中國藝術珍品（一）」專場，這批作品是由法國巴黎著名古董商米歇爾．杜尚（Michel Duchange）的家族收藏，包括明清瓷器、宮廷雅玩。這批收藏最吸睛的莫過於博物館級別的〈清乾隆 御製鬥彩加粉彩暗八仙福壽紋八方盤口大瓶〉。在詳細解說本次中國古董專場亮點拍品的同時，也分享疫情影響與中美貿易多重夾擊下的市場發展及拍賣模式。

今年3月號以「雕塑－石雕篇專輯 I」，對歷年拍賣前50大排行榜的重要雕塑拍品做出梳理欣賞，獲得讀者一致好評。鑒於高古石雕在藝術品市場上，相對其他門類的藝術品原本數量不多，加上收藏家對於高古雕塑藏品的執著，一旦購藏幾乎是很難釋出，以致高古石雕重現拍賣市場的換手率極低的特殊性。本期「雕塑－石雕篇專輯 II」，不以拍賣價位為基準，由各方專家共同遴選出40餘件石雕精品，近30年來曾經在拍賣市場出現但價格未進入50大排行榜，但藝術性高具有代表性的遺珠之憾。此專輯並邀請到對高古石雕極有研究的英國著名骨董商Giuseppe Eskenazi 朱塞佩．埃斯肯納齊、禮瀛東方藝術負責人莊明彬、正觀堂梁曉新，分享對他們對於石雕市場的多年觀察，帶領讀者一同來鑑賞回顧。

知名藝術家楊思勝，繼上海美術館、南京博物館、劉海粟美術館、莫斯科國立東方藝術美術館個展後，將於4月在台北國父紀念館舉辦【楊思勝書畫展】，這距他上次在台北展覽已過了20年頭。大家都稱楊思勝為楊醫生，印尼華僑的他本業是婦產科醫生，但是他的斜槓藝術人生更為多姿精彩。除了詩、書、畫、印外更拉得一手好二胡，人緣極好的他在80-90年代如同駐紐約的文化大使，交友廣闊。甫於2月26日享95歲高壽逝世的清翫雅集創始理事長蔡一鳴先生是他的至交。花開花落，以藝結緣，也期待這次展覽讓各方好友能再次相聚。

2021年4月號,No.279
2021年4月號,No.279

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