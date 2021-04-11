蘇州博物館【海棠獨香—大足石刻的發現與傳承】

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
蘇州博物館大廳 圖片：維基百科
蘇州博物館大廳 圖片：維基百科

一窺公元九至十三世紀中國石窟藝術風格轉變與發展

隋唐以後，流風迤邐而南，重慶大足石刻繼起，自佛而道、而儒，融合三教，獨樹一幟，堪稱南方之代表。1999年12月，大足石刻更以「無與倫比的天才藝術傑作」等符合世界文化遺產的三項標準而被列入《世界遺產名錄》，成就了人類石窟藝術史上的豐碑。

本次蘇州博物館推出的【海棠獨香—大足石刻的發現與傳承】從大足石刻的發現出發，一同探尋其獨特魅力，體驗世界文化遺產保護與傳承的重要成果，此展覽可分為四大單元：「北山石窟」、「寶頂山石窟」、「南山、石門山、石篆山石窟」以及「承故煥新」。縱觀諸山造像，如北山、寶頂之佛教造像，南山、半邊廟之道教造像，石門、石篆、妙高山之三教融合造像，可一窺公元九至十三世紀中國石窟藝術風格之丕變與發展。

蘇州博物館 中部水池及假山 圖片：維基百科
蘇州博物館 中部水池及假山 圖片：維基百科

儒、釋、道三家在大足兼容並蓄，似乎意味著信仰從神壇走向人間，漸趨本土化、世俗化，顯示出與塞北、江南迥異的地域特色。展期將持續至5月5日。

2021年4月號,No.279
2021年4月號,No.279

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