NFT崛起 或許將加速「藝術品證券化」的可能

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

今年3月11日晚上11点，佳士得線上拍賣首次推出的NFT數碼藝術品《每一天：前5000天 Everydays: The First 5000 Days》，最後以6934.6萬美元（約合4.5億人民幣）成交，創下NFT作品前所未有的世界成交紀錄，這位神秘的買家就是全世界最大的NFT基金公司Metapurse的創始人Meta Kovan。在此，我們先不討論這位買家的動機，但此事件的發生，讓我們不得不正視NFT的崛起，而它的出現將改變現有藝術品市場結構。

我在CANS另一本雜誌《亞洲藝術新聞》已就此事件提出「NFT數碼藝術時代的來臨，將帶來藝術經紀制度的變革」的專論。個人認為：NFT將衝擊現有的藝術市場，尤其是畫廊對藝術家作品的經紀利益。有興趣的朋友可以去找來看看。

關於NFT崛起對於藝術品市場的衝擊，我覺得還可以朝「藝術品證券化」方向探索，當然它所牽涉的是更多法律層面的問題，不單只是區塊鏈技術的解決；但我相信NFT區塊鏈技術的出現，會加速「藝術品證券化」時代的來臨。

如果能讓藝術品有流動性 藝術市場的規模將不可限量

藝術品最大的受限就是流動性不足。如果藝術品要成為類似股票、房地產，可以向銀行提出抵押借貸，藝術品市場將比現在規模要大上好幾倍，而這是可以預見的未來。但目前市場上因缺乏公認的專業鑑定和鑑價評估單位外，金融機構無法接受或認同這項業務，雖然有些銀行願意就藝術品抵押先融資借貸，但都是由幾家大型拍賣公司提供協助下，才能順利融資到貸款；截至目前為止，銀行對於藝術品融資與貸款還是被拒於門外。

這次佳士得數碼作品拍賣顯然NFT的技術已逐漸成熟且被接受，它已經是顯學了！不過NFT技術是建築在以太坊區塊鏈底下，以太坊區塊與比特幣區塊不同，它不是一個完全去中心化的區塊鏈。所以關於藝術品方面的專業，NFT還是需要有第三方專業的背書，例如這次Beeple數碼藝術作品的拍賣，便是透過佳士得拍賣公司的專業介入才被廣泛的認同。所以未來藝術品融資或是藉助NFT區塊鏈技術所取得「藝術品證券化」的進展，關鍵還在第三方專業的背書。

圖片來源 www.christies.com
圖片來源 www.christies.com

什麼是「藝術品證券化」

如果比特幣這一年沒有漲六倍，NFT所主導的藝術品數位化將不會發生，是比特幣的爆漲讓人們不再輕忽區塊鏈的力量。比特幣所帶動加密貨幣的牛市，帶動了人們對於整個加密市場的熱情。所以如何透過NFT技術提供增加藝術品流動性或證券化的解決方案，已成為NFT區塊鏈可以探討的方向。

所謂區塊鏈技術給這個世界帶來最大的方便就是它的可分拆性+流動性+數位化和去中心化與點對點傳輸。如果NFT是證券化的數字IP，那麼藝術品市場就扮演了類似投資銀行的角色。這些平台可以進行資產證券化的工作，管理市場規則並在資產生產、交易或調整時，隨時收集收藏和交易的數據。

這是什麼意思？就是透過NFT區塊鏈，您可以把1億人民幣買來的齊白石作品，分析成100份，每一份100萬人民幣，在NFT平台進行證券化分拆。這樣您可以保有5000萬人民幣（50%）股權，其他的50%畫作股權可以到NFT上尋找股東購買，這就是「藝術品證券化」。

當然，現今的絕大部份收藏群體都是基於喜愛，量力而為的投入藝術收藏領域，不會考慮拿藝術品去融資貸款。但我們所觀察到的是：NFT現象背後的力量，是新崛起的「價值儲存世代」，在數字時代長大的Z世代是原生「數字公民」，對於數字世界中長大的他們來說，最大的價值就是數字化。因為他們認定智能合約及其反映的數字商品或加密資產，是比傳統的有形資產更好的投資。

這些Z世代現在收集實體棒球卡或籃球紀念品或球鞋，如同現在許多資深大藏家其收藏經驗，許多都緣自於年輕時對於「郵票」的收集。未來當這群Z世代擁有更多財富時，他們對高端藝術品的收藏，已具有前面所提的區塊鏈的觀念，屆時藝術品市場的流動性一定會大大增強，甚至現在我們所討論的「藝術品證券化」將在未來NFT架構下被一一實踐。

2021年4月號,No.279
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