保利香港 2021 春拍中國書畫精彩呈現

承蒙廣大藏家支持與厚愛，保利香港拍賣書畫部自成立以來穩步發展；致力於為藏家蒐羅古代書畫，近現代書畫與當代水墨領域藝術大師的稀世鉅作，以滿足廣大藏家對至臻藏品的愛惜之心。春季拍賣近現代板塊由齊白石祥牛題材作品《柳牛圖》張大千大尺幅的潑墨寫意作品《芭蕉修竹》領銜，更推出重要藏家珍藏于右任書法專題，此次春拍拍品涵蓋藝術主題與形式豐富多樣，敬請閣下關注！

中國近現代書畫

齊白石作品《柳牛圖》繪製於一九三七年。上款人「伊藤仁弟」即伊藤為雄（1895-1984），於上世紀二、三十年代任職於日本橫濱正金銀行。伊藤在華期間，與京城藝文界多有過從，尤與齊白石交善。一九三七年正值丁丑牛年，這一年，齊白石有創作多幅與牛相關的作品，本幅寫於元旦，應是開歲納福之作。據查，白石是年初致伊藤信札中提及「伊藤仁弟來函索予畫牛，今寄贈」，極有可能為本幅。

畫中在低垂的柳絲和簡化的水牛這兩種最簡潔的視覺藝術符號的後面，寄寓著繪畫大師熱愛生活及對童年故鄉生活的回憶與眷戀。牛以水墨寫成，又用濃淡突出其體積感、層次感，而萬條垂下的柳絲，在春日和煦的微風之下翩翩起舞，似有種「剪不斷理還亂」的鄉愁，二者都是中國傳統文學中的典型意象，構圖簡約，天趣自然。今年歲次辛丑，肖「牛」，保利香港書畫部有幸於牛年徵得此件大尺幅「牛」題材的拍品，實屬難得。

林風眠 秋林 設色紙本 鏡心 67×68.5cm 來源：王良福先生珍藏中國書畫

蛻故孳新——現當代水墨的變革與守望

歷史是由時代的革新和發展不斷推進的，而藝術作為時代的回音和倒影，同樣不可避免的處於不斷的蛻變之中。革新和守望永遠是藝術史的兩個母體。中國古代水墨史，從張吳顧陸，到荊關董巨，無不以變革著稱，開創了人物與山水傳統的先河，經過多代人的不斷延展，最終造就了中國水墨文化悠久的傳統和嚴謹的章法。

齊白石 柳牛圖 一九三七年作 設色紙本 立軸 137×34.5cm

王良福先生珍藏

王良福先生系香港資深藏家。其中國書畫收藏以吳冠中，林風眠等為主，林風眠寓居香港時期創作的絕大部分精品均被其收入囊中。此幅吳冠中《寫生山水》題於一九八六年，恰逢吳冠中應邀參加香港中文大學舉辦的【當代中國會繪畫】展覽以及研討會。當時收藏家王良福先生在港積極推廣其恩師林風眠的作品以及藝術理念，與吳冠中對於水墨藝術的創作方法進行了深入交流，該作品在此期間直接得自於藝術家。作品中山石的線條為典型的銀灰色勾勒，粗厚的顏料作為畫面的主要骨架，一條蜿蜒看不到盡頭的石板階梯，稀疏的行人由下至上順勢將經典黑瓦白牆的民居呈現在畫面的正中央，房前花團錦簇、近山松柏參差、遠山略施青黛，瀑布與底下的水池遙相呼應，令整個畫面更為靈動。

王鐸作品著錄：盧輔聖主編《中國書畫全書》——《聽帆樓續刻書畫記》， 上海書畫出版社，第十七冊，頁三十二

飛鴻片影——明清紅金書法扇面作品

此外，中國古代書畫板塊將繼續推出紅金扇面書法專題。 為廣大藏家匯集了一批明清文人所創作的紅金扇面。其中有吳門畫派的代表人物王問所繪《孤帆遠寂》，文徵明入室弟子居節的《松蔭論道》，主詞翰之席三十餘年吳門王穉登《行書七言詩》，以及明末大書法家王鐸的「臨唐太宗帖」，復社四公子之一方以智的《幽居圖》等，頗值寶藏。

宋元流行的團扇，至明清中期不再流行。取而代之的折扇的流行。明中葉後絲織業的發，產生了先進的生產力。江南地區開始出現資本主義萌芽，經濟重心更加南移。蘇浙地區更成為重要的稅收大省。這得益於吳越文化的滋養和文人士夫的熱情參與。而江南的書畫家們開始對書法、畫的載體提出了更高的要求。這時折扇開始盛行。書畫家經常在扇面上題字作畫，內容相當豐富，山水、人 物、花卉、走獸無所不涉，真、草、隸、篆無所不寫。雖然只有盈尺小幅，但是小中見大，畫家在構圖佈局時須成竹在胸，所以技藝泛泛者視若畏途，不敢隨意染指，這在一定程度上確保了存世扇面書畫的質量。傳統工藝製作的金箔扇面之中，以顏色發紅，也即「紅金」的成色最好。將金提純，再經千錘百鍊才得以完成，可謂用功之極。在當時也是有顯赫身份地位的人，才能用這樣的材質進行創作。