期待疫情後報復性的行情

隨著農曆春節結束辛丑牛年的到來，紐約、香港春季拍賣即將在三月、四月登場。但受疫情影響，藝術愛好者要在春拍期間親臨現場參與拍賣似乎不太可能；但相信今年9月以後，全世界各國在普遍施打疫苗疫情解除後，中國藝術市場必然迎來報復性的噴發，就讓我們拭目以待這波牛轉乾坤的牛年反轉行情吧！

《CANS藝術新聞》辛丑牛年首刊封面，依然由香港蘇富比打頭陣，此次香港蘇富比將為收藏家帶來什麼驚喜？本期封面故事都會有詳盡的介紹。

春節開年藝術圈的熱點，莫過於2月11日的春節除夕夜北京央視春節聯歡晚會上《國寶回家》單元，介紹了旅日華僑日本東瀛拍賣公司社長張榮先生，向中國國家文物局捐贈來自上世紀20年代自天龍山石窟流失海外的第8窟佛首造像，春晚聯播強調此件佛首未來將移交給原屬地太原天龍山石窟，這是近百年來第一件自日本回流的天龍山盜伐的石窟造像，也是2020年第100件回流中國的文物，意義重大。

受旅日華僑張榮先生捐贈給祖國的石雕造像啟發，本期《CANS藝術新聞》與《拍賣年鑑》資料庫合作便鎖定在「雕塑－石雕篇」，重新梳理歷年所拍賣的石雕造像，製作成「石雕歷年排行50大」和「歷年石雕精選」分二個專輯、二期刊出，相信此專輯能夠呼應最近的石雕造像熱，獲得讀者的青睞。同時為配合石雕造像專輯的推出，本期「後浪」專訪，更採訪到台北「TAO Art」藝術總監兼文物收藏顧問江孟樵。身為80後的他，畢業於美國哥倫比亞大學精算研究所，卻一頭栽入古代佛像及宋瓷的世界。這位後浪生為何會對古文物產生熱情進而踏入藝術領域？以及新一代人對於古美術事業有何看法及長遠的佈局？相信看過專訪後，大家對於古文物圈的後起新秀會有新的看法。

本期「雕塑－石雕篇1」專輯，我們特別邀請到台北「應真藏」主人許志平，與北京收藏家「遠堂」主人高遠座客「CANS會客室」。許志平從事代理經紀三十餘年，是少數能悠遊於當代藝術與中國古美術間的藝術品行家，透過他的當代之眼，他是如何詮釋古代石雕藝術的，在此他分享了觀察佛像雕塑市場三十年的變化。北京的收藏家高遠的收藏觀念與對古代石雕藝術的詮釋，相當程度上也代表著近十幾年來新進場的中國收藏家對中國古美術的關懷，對於這波發生在中國排山倒海而來的博物館潮，他們各別分享了看法。

截稿前夕，傳來了台灣「清翫雅集」創始會員耆老收藏家蔡一鳴先生於2月26日離世的消息。一個星期前，紐約資深骨董商 J. J. Lally 也發出經營35年畫廊謝幕的感謝聲明，正式宣布退休。時代巨輪不斷的向前走，有凋零就有萌芽，藝術收藏市場亦然且生生不息。受疫情牽制的中國藝術市場已整整一年了！就在迎來辛丑牛年開春之際，我們期待這會是一個春暖花開的一年；當然我們更期待下半年疫情解封後大家再次團聚，並期待市場報復性行情的到來，真正體現牛年牛轉乾坤的一年。