藝術品 為何沒有隨著這波量化寬鬆價量齊揚

新冠病毒對全世界的肆虐已足足長達一年，各國為控制病毒傳染紛紛閉關鎖國，經濟救助更採用大規模量化寬鬆印鈔救市政策，資金水位紛紛流向能保存價值的投資標的，例如股市、房地產、比特幣。讓人遺憾的是：為何「藝術品」沒有隨著這波量化寬鬆而價量齊揚，成為疫情期間儲存價值的資產。

比特幣現在仍處於牛市開端 未來他將侵吞其他價值儲存資產市值

這波全世界大規模的印鈔，藝術品沒漲，比特幣漲幅卻讓人另眼相看，比特幣除擁有類似黃金與藝術品的稀缺性外，更具備股票、債卷的流動性，所以成了這波資金洪流的避風港。尤其2021年1月新年初始，特斯拉創辦人馬斯克砸15億美元購入比特幣，認為在負利率時代，不買它是傻瓜。2月底，比特幣衝破57000美元新高價，市值達1兆美元，約黃金市值的1/11、台股市值的6成。方舟投資執行長、女股神伍德Cathie Wood說：比特幣將取代債券。

根據專注比特幣投資的研山資本（Mimesis Capital）《2021 比特幣研究報告》指出：比特幣是一種更好貨幣資產，相對於黃金和各國的法幣，更具備通縮性、安全、去中心化和數位化。比特幣價格還受到兩個因素影響：稀缺性和社會對比特幣的接受程度。此報告還針對房地產、黃金其價值隨著通貨膨脹和鈔票貶值持續上漲，然而不可忽視的是，房地產的持有成本很高，每年需要進行大量納稅和負擔維護成本。比特幣是一項安全投資，具有上漲潛力，同時還不需要有高昂的持有成本。而黃金與比特幣相比，黃金是很差的投資商品，因為沒有比特幣生態的網路效果，而且他們覺得比特幣很可能會吃掉黃金的市場。這是關於這波比特幣現在仍處於牛市開端的看法，研山資本（Mimesis Capital）認為未來它將侵吞其他價值儲存資產市值。

金融系統對藝術品作為融資抵押品的認同與接受 廿世紀華人藝術家作品市場價值才能繼續的成長

農曆年前後與去年剛從香港蘇富比離職的亞洲廿世紀現代藝術專家張嘉珍有幾次通話，張嘉珍任職拍賣公司期間最大的貢獻是：以香港平台大大提升了華人廿世紀藝術的市場價值，並整合了亞洲現代藝術市場，更拉近華人藝術與西方藝術的市場水位差距，她無疑是近十年廿世紀華人藝術市場價值的真正推手。電話中我問她，未來華人廿世紀藝術市場還能繼續堅挺下去嗎？她的回答是：除非有銀行的支持，金融系統對藝術品作為融資抵押品的認同與接受，廿世紀華人藝術家作品市場價值才能繼續成長。

張嘉珍說的就是「藝術品金融化」的觀念，就像房地產、股票，可以作為借貸融資的抵押品，但至今銀行對於藝術品還沒有提供這項服務。但現在市場優質藝術品動輒上億人民幣，如果買賣方還是無法就藝術品取得抵押融資，10件億元人民幣的藝術品，就得投入10億人民幣，而且這10億人民幣買了藝術品後資金就動彈不得完全沒有流動性，這便是為何這波疫情貨幣增發後，藝術品市場卻未聞動靜的原因。

所以未來藝術品市場要有繼續往前的動能，一定得像房地產、股票，可以被金融系統接受，並可作為抵押、借貸、擔保的標的，甚至銀行可以提供藝術品類似房地產先設定額度，如果有急需再跟銀行調度短期資金應急。如此在持有方不願賣出手中藝術品，卻能向銀行取得資金調度的寬鬆，這樣將大大提升藝術品的流通性，一如房地產買賣很少人沒有向銀行貸款。

但問題來了！那個單位能提供藝術品持有方與銀行，可信且具客觀的估價報告，未來一定會是藝術品金融化的關鍵；就是說這樣的藝術品鑑價機制或單位會在不久的將來應運而生，當然這更是藝術品金融化跨出的第一步。只有改善藝術品收藏在資金鏈上的流動性，高價藝術品市場才有繼續往上揚升的動能。