台北故宮推出兩大展覽 【院藏藏傳佛教文物賞析】、【畫琳瑯—貨郎圖特展】

繼3月1日結束的【呼畢勒罕—清代活佛文物大展】，台北故宮在3月6日緊接著又推出了【院藏藏傳佛教文物賞析】，撫慰疫情之下的焦躁不安。這次展精選院藏藏傳佛教相關文物，如佛典、造像、唐卡、法器等，藉此使參觀者能大致領略漢藏佛教藝術的獨特風格。藏傳佛教至今已有一千三百餘年歷史，不僅承襲印度後期大乘佛教特色，也融攝部分漢傳佛教內涵，並結合青藏高原本土信仰，逐漸發展成為今日所見帶有強烈民族色彩的藏傳佛教文化，影響深遠。本次典藏的藏傳佛教文物，清代作品雖為大宗，亦不乏元明時期宮廷典藏或內府御製的典籍、造像、器物等。

李嵩〈市擔嬰戲〉【畫琳瑯—貨郎圖特展】展品

另外，也因疫情，減少了好多機會可以悠閒的逛逛市集和百貨，台北故宮將於4月13日至7月14日推出【畫琳瑯—貨郎圖特展】，讓飽受疫情限制的我們穿越至古代，從〈貨郎圖〉體驗形形色色的流動百貨。本次展覽分成「畫琳瑯—貨郎圖」、「國寶－李嵩市擔嬰戲」兩個單元，共呈現15件作品，並，前者介紹宋元明清的各式貨郎圖，後者則聚焦於南宋聲名顯赫的李嵩（1170-1255）〈市擔嬰戲〉，具體呈現貨郎作品的多元面向。

貨郎是古代賣雜貨的小販，他們挑著貨擔或推著獨輪車，擺放了品相繁多的商品，宛如縮小版的超市，除了日用百物、玩具、胭脂水粉及農具外，還有糖果、菜蔬等食物，滿載著老少村人的盼望，是流動的幸福滋味。貨郎動人嘹亮的吟唱曲調，則是農村小鎮平淡生活中的小確幸。走村串巷，手搖撥浪小鼓，並且以悠揚宛轉的吟唱，介紹商品樣式和用法，賣力推銷，藉以吸引婦女、孩童為主的顧客上門。台北故宮希望藉由古代豐富的畫作與文化視野，重新找回藝術與生活的對話，讓博物館成為現代人日常生活的養分。