CANS首次發佈2020全球藝術品拍賣成交十大排行榜Top10

artnet每年都會公佈「年度全球最貴藝術家作品Top10」，今年也不例外，但主要是以其熟悉的西方藝術市場為範疇，對於新崛起的中國藝術市場並不熱衷也並不熟悉，排行也只侷限於藝術家作品，對於古美術的骨董、書畫、古籍缺乏歸納排行。鑑於artnet對於中國藝術市場缺乏深入的探索，及去年一整年西方受疫情影響，全球藝術市場出現了「西衰東昇」天枰的動盪。因此CANS有必要站在中國藝術市場的視野來看待全球藝術市場發展，於是有了今年「CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行Top10」首次發佈。

從artnet公佈

這份2020年全球最貴藝術家作品Top10排行榜來看

中國藝術家作品共進榜三件

分別是Top2吳彬〈十面靈璧圖〉、Top5 任仁發〈五王醉歸圖〉、Top7 常玉〈四裸女〉。這是過去全球藝術品市場從來沒有過的現象，中國藝術家作品拍賣的成交價，居然可以跟西方藝術家市場相題並論。這說明了中國藝術家作品行情伴隨著中國經濟的崛起，在市場認知下，價格已追趕上西方藝術家群。當然這還得歸功於華人收藏家對中國藝術品的認同，因為這些創下天價的歷代藝術家作品都是被中國收藏家群買下，無一件西方收藏家有參與。

去年全球藝術市場雖受新冠疫情影響大幅的衰退。但華人收藏家群卻積極參與西方藝術作品的拍賣，這跟西方拍賣公司紛紛把西方藝術家作品帶來香港向亞洲買家招商有絕對關係，而亞洲的華人收藏家群也不惶多讓的積極參與西方藝術家重要拍品的競投。

據了解，在香港佳士得One全球連線拍賣所成交的Top3羅伊·利希滕斯坦〈裸體與歡愉畫〉和紐約佳士得所成交的Top8馬克·羅斯科〈無題〉，便是被亞洲的華人藏家所競得，其他還有幾件artnet所列全球最貴十大Top10的西方藝術家作品，亞洲的華人收藏家群都有參與。可見在過去的2020年，亞洲華人藏家群的影響力，已然牽動著全球藝術拍賣市場並具舉足輕重的地位。

根據artnet盤點2020全球拍場最貴藝術家作品Top10分別是：

Top1 弗朗西斯·培根〈基於俄瑞斯忒亞三部曲的三聯畫〉

8460萬美元 蘇富比全球連線拍賣

Top2 吳彬〈十面靈璧圖〉

5.129億人民幣（7660萬美元）北京保利

Top3 羅伊·利希滕斯坦〈裸體與歡愉畫〉

4620萬美元 佳士得One全球連線拍賣

Top4 大衛·霍克尼〈尼科爾斯峽谷〉

4100萬美元 紐約富藝斯

Top5 任仁發〈五王醉歸圖〉

3.07億港元 （3940萬美元）香港蘇富比

Top6 賽·托姆布雷〈無題〉

3870萬美元 紐約佳士得

Top7 常玉〈四裸女〉

2.583億港元 （3330萬美元）香港蘇富比

Top8馬克·羅斯科〈無題〉

3130萬美元 紐約佳士得

Top9 布萊斯·馬爾頓〈互補〉

3090萬美元 佳士得One連線拍賣

Top10 巴尼特·紐曼〈Onement V〉

3090萬美元 佳士得One連線拍賣

過去artnet公佈的年度全球最貴藝術家作品Top10，主要還是以其熟悉的西方藝術市場為範疇，對於新崛起的中國藝術市場並不熱衷也不熟悉，而且排行只侷限於藝術家作品，對於古美術的骨董、書畫、古籍缺乏歸納排行。鑑於artnet對於中國藝術市場缺乏深入的探索，及去年受疫情影響，全球藝術市場出現了「西衰東漸」天枰的動盪，因此CANS有必要的站在中國藝術市場視野來看待全球藝術市場發展天枰的移動，於是有了今年「CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行Top10」首次發佈。

根據「CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行Top10」所公佈的數據發現，去年中國藝術品除有吳彬（明代）、任仁發（元代）、常玉（20世紀）入榜artnet全球十大Top10外。中國藝術品還有一件王文公（宋代）《宋賢書札冊 王文公文集》入榜CANS全球十大排行Top5，有別於artnet的排行。

CANS全球十大Top10如果要增添十名後的排行，還有廣州華藝以178,825,000人民幣賣出的潘天壽〈耕罷〉、北京永樂以174,800,000人民幣賣出的趙無極〈04.01.79〉、香港佳士得以161,455,303港元賣出的常玉〈青花盆中盛開的菊花〉三件作品緊隨CANS十大Top10之後，此表格數據可參考CANS所整理的「CANS中國藝術品拍賣成交十大排行Top10」。去年中國（華人）藝術市場的表現相較於下西方活躍許多，而且屢屢創下天價。

全球藝術市場的確因為一整年的疫情受限，出現了「西衰東漸」天枰的移動。

CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行 Top 2

中國藝術品 Top 1 / 中國書畫 Top 1 / 中國古代書畫 Top 1

吳彬〈十面靈璧圖〉

水墨 設色 紙本 手卷

引首一 26 x 112.5; 引首二 47.5 x 143; 畫心 55.5 x 1150; 題跋 55.5 x 1132 cm

BP 北京保利 2020/10/18 Lot 3922 1610

RMB 512,900,000

CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行 Top 5

中國藝術品 Top 2 / 中國古籍善本 Top 1

《宋賢書札冊·王文公文集》

宋

YL 永樂 2020/12/02 Lot 180 尺寸不一

RMB 263,350,000

CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行 Top 6

中國藝術品 Top 3 / 中國書畫 Top 2 / 中國古代書畫 Top 2

任仁發〈五王醉歸圖〉

設色 紙本 手卷

S 蘇富比 2020/10/08 Lot 2575 35.2 x 210.7 cm

HKD 306,551,000

CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行 Top 8

中國藝術品 Top 4 / 2020西畫 Top 1 / 2020 20世紀華人 Top 1

常玉〈綠色背景四裸女〉

油彩 纖維板

S 蘇富比 2020/07/08 Lot 1024 100 x 122 cm 1950

HKD 258,341,000

中國藝術品 Top 5 / 中國書畫 Top 3 /中國近現代書畫Top 1

潘天壽〈耕罷〉

設色 紙本 立軸

HPM 廣州華藝 2020/10/16 Lot 38 227 x 121 cm 1958

RMB 178,825,000

中國藝術品 Top 6 / 2020西畫 Top 2 / 2020 20世紀華人 Top 2

趙無極〈04.01.79〉

油彩 布面

YL 永樂 2020/12/04 Lot 26 250 x 260 cm 1979

RMB 174,800,000

中國藝術品 Top 7 / 2020西畫 Top 3 / 2020 20世紀華人 Top 3

常玉〈青花盆中盛開的菊花〉

油彩 夾板

C 佳士得 2020/07/10 Lot 121 110 x 60 cm 1940-50s

HKD 191,620,000

中國藝術品 Top 8 / 2020西畫 Top 4 / 2020中國當代 Top 1

曾梵志〈面具系列1996 NO.6〉

油彩 畫布

YL 永樂 2020/08/18 Lot 847 199 x 358.6 cm 1996

RMB 161,000,000

中國藝術品 Top 9 / 2020西畫 Top 5 / 2020 20世紀華人 Top 4

常玉〈青花盆與菊〉

油彩 纖維板

S 蘇富比 2020/10/05 Lot 1015 91 x 62 cm 1950s

HKD 187,055,000

中國藝術品 Top 10 / 中國書畫 Top 4 / 中國書法 Top 1

朱敦儒〈暌索帖〉

北宋 / 南宋

GD 中國嘉德 2020/12/01 Lot 279 34.5 x 46.2 cm

RMB 150,650,000