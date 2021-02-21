回首來時路 2020年有那些藝術圈朋友離我們而去？
儘管時間會慢慢癒合了傷心的缺口，但是對於2020年提早離席的朋友，日子再如何過去，似乎也終究無濟於事，只要想起；就能想出了一眶的淚。
印度哲學家泰戈爾（Rabindranath Tagore,1861-1941）有句話說『在死之中，多數合一，在生之中，一化成多數』。
去年離開我們的藝術界朋友，年紀最長的是102歲的收藏家翁萬戈、最年輕收藏家則是39歲離奇過世的林奇，藝術家方面年紀最輕則是43歲猝然離世的李暉。
生命真的好像在渡過一重大海，我們都相遇在同一條狹船裡，早上岸、晚上岸；都意味著各奔前程。
但，記憶卻已經選擇住了下來；住在彼此心裡了。就讓我們藉此發送來一起悼念他們⋯
以下為2020年，提早離席的藝術人：
（依離世時間排序）
趙忠祥（收藏家）
1942/1/16-2020/1/16 78歲
楊新（北京故宮博物院副院長）
1940-2020/1/31 80歲
劉壽祥（湖北藝術學院藝教系主任）
1958/4-2020/2/13 63歲
張浦生（古陶瓷教育家）
1934/3-2020/2/21 87歲
楊牧（詩人）
1940/9/6-2020/3/13 80歲
梅創基 （藝術家）
1940-2020/3/23 80歲
李暉（藝術家）
1977-2020/5/4 43歲
何鴻燊（收藏家）
1921/11/25-2020/5/26 98歲
克里斯多·耶拉瑟夫 Christo Jaracheff （地景藝術家）
1935/6/13-2020/5/31 87歲
柯錫杰（藝術家）
1929/8/10-2020/6/5 91歲
陳佩秋（藝術家）
1922/12/29-2020/6/26 98歲
劉驍純（藝術家）
1941/3-2020/6/30 79歲
顧重光（藝術家）
1943-2020/10/15 77歲
七等生（作家）
1939/7/23-2020/10/24 81歲
張毅（導演／藝術家）
1951/12/14-2020/11/1 69歲
歐陽中石（書法教育家）
1928/10-2020/11/5 93歲
繆鵬飛（藝術家）
1936-2020/11/13 84歲
莊世和（藝術家）
1923-2020/11/18 98歲
翁萬戈（收藏家）
1918/7/28-2020/12/9 102歲
李芳枝（藝術家）
1933-2020/12/19 87歲
林奇（收藏家／中國游族網絡創辦人）
1981-2020/12/25 39歲
傅聰（鋼琴家）
1934/3/10-2020/12/28 87歲
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