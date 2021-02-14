沒有寒徹骨焉得撲鼻香 2020環境最嚴酷 藝術戰果毫不遜色

評選召集人 / 鄭乃銘

進入第14年的「亞洲當代藝術之最」評選，果然搞瘋了亞洲藝術圈及藝術跨界的眾多人。

2020年「亞洲當代藝術之最」有一項傳統、一項創新。傳統的部分，是這次再度啟動觀眾在社群媒體票選心目中的年度「亞洲當代藝術之最」。創新的環節，則在於繼2019年增闢「年度最佳展場設計」之後，2020年為了不帶來混淆，將年度「最佳藝術經理人」更細分圈選對象，新闢「年度最佳美術單位執行長」項目。如此一來，原先的年度「最佳藝術經理人」就更聚焦在畫廊產業負責人或藝術總監，而「年度最佳美術單位執行長」則是以公私立美術館、藝術中心、基金會…等單位的館長/執行長為主要對象，此舉對於藝術生態的參與者更能獲得完全的尊重與肯定。

儘管2020年受制於新冠疫情而減損移動的自由性，多少造成舉薦委員無法像往年那麼方便與多樣貼近活動的現場。可是，從初選再到第二輪入選，評委舉薦的數量還是相當驚人，尤其新進榜單的受提名單位或個人，也顯現出高密度數額。最值得提出與大家分享的是，2020年出現「從歷史爬梳出典範人物」，例如【張光宇藝術12燃】、【未完成-黃華成】、【布列松在中國：1948-1958】，都是透過多層次的疊構方式，撢除被時間厚壓的湮塵，讓現在的你我重新認識藝術典範。再者，2020年也出現「環境議題成為雙年展核心肌群」的現象，例如【台北雙年展-你我不住在同一個星球上】、【曼谷雙年展-逃生路線】，甚至沒有進入榜單的【台灣美術雙年展-禽獸不如】、【上海雙年展-水體】都是有相同意識概念。另外，羅列出來的被提名藝術家個展，也相當一致出現質地優異的被激賞情形。策展人在2020年所提出的案子，也多了許多視角。似乎，當這個世界受到疫情壓制，藝術；也以自己的姿態不僅提供觀看世間方式的多元化，同時也撫慰被疫情禁錮的想像。

在2020年「亞洲當代藝術之最」版面呈現上，編輯部也做了大幅度改版動作。最明顯的環節是在於，獲得入選的單位或個人；不再出現讀者票選的數據顯示！在微信平台與透過谷歌平台所投入的各分組票數，都將會一一隨著分項的獲選單位、個人在《罐新聞》逐續表列。編輯部讓這個神祕感，留給每位《罐新聞》的讀者來獨享。讀者可以從分列出的兩個平台讀者票選數據上，惦惦自己所投票的對象重量與評委們所圈選出獲選者是否一致？也因為把票選的表格抽離出來，讀者可以從雜誌版面的感受到每個獲選的單位、個人，都擁有更完整與高質量的版面篇幅，素淨、簡練的畫面，很直接點出各分項的獲選對象，這也是編輯部對於從數百角逐競爭者、單位能脫穎而出的個人與單位一份敬意。