告別2020迎接2021新一年的到來

無疑的，2020年是一個讓人鬱悶且又沮喪的一年，因受疫情的影響全世界藝術品市場運作都受到嚴重的衝擊；因疫苗還未普遍被施打，疫情仍然嚴峻，因此大家對於新一年還是無比的擔憂。也就是說，2021年應該還會是2020年的延續，至少此現象會持續到上半年。如果新的一年，疫情陰霾仍然未能散去，人們還是無法回到過去自由往來的生活，這個世界的運行將逐漸從「受制疫情」到「適應疫情」，進而發展出「後疫情時代」的生活模式。

「後疫情時代」 2021年藝術市場 將朝四個方向前進

一、實體與網上互動拍賣模式的確定

受制於疫情，各國拍賣公司和博覽會組織都紛紛推出更多便捷的網路渠道讓藏家接觸多元化藏品，並帶動新客戶增長。根據蘇富比提供的資訊，在去年逾380場網上拍賣，有逾40%競投者及買家為蘇富比新客戶，40歲以下年輕買家人數較去年翻一倍。可見過去一年的網上拍賣加強帶來年輕的新客戶的增長。因此縱然2021年疫情逐漸消散，實體拍賣得以恢復，但便捷的網路渠道與實體拍賣互動已然是「後疫情時代」確定的運作模式。

二、中國 將成為全世界最蓬勃藝術市場

在各國政府紛紛採取閉關鎖國的有效管理下，「內循環」會是新一年的經濟模式。無疑的，擁有13億人口的中國會是全球最大的「內循環」經濟體，同時將發展出全世界最蓬勃的藝術市場。因為中國的「內循環」及中國人對於藝術品收藏的渴望，將提供中國藝術市場發展最大的助力。這又給了北京、上海、深圳彎道超車香港、紐約、倫敦的機會，展望「後疫情時代」中國會是全世界最蓬勃發展的市場。

三、北京 已是中國骨董、書畫的拍賣中心

香港受疫情和中美角力對抗的衝擊，過去所扮演的中國藝術交易中心的地位已經動搖，如今「骨董、書畫」二大板塊已經位移到北京，北京名符其實的已是中國藝術品的交易中心。尤其是北京保利這幾年經過多回「十面靈壁專場拍賣」都創下中國內地市場佳績，中國骨董拍賣中心從香港往北京移動已是事實，香港已逐漸失去中國書畫和骨董的優勢。

四、上海 將趁勢取代香港成為亞洲藝術中心

2020年上海如期舉辦Art021和西岸藝術博覽會，說明上海在疫情的控制能力，當然上海也成為2020年全球唯一的線下博覽會。上海除有二個博覽會外，還有許多公私立的美術館、畫廊都紛紛推出展覽共襄盛舉，「上海藝術週」相關活動就多達30幾個，為全球藝術市場帶來振奮。因疫情和中美貿易戰被中美雙方弱化的香港，在這波疫情過後，是否還能保持著過去的優勢令人擔憂。如果西方畫廊被迫撤離香港，但想留在亞洲發展的話，上海必然是首要的選擇，所以「上海」將有趁勢取代香港成為亞洲藝術中心的可能。