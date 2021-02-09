感恩 是世上最強大的解藥

您學會感恩嗎？ 其實，您應該學習感恩

2020年，當所有的計劃都在弦上，Covid-19徹底推翻所有腳本。我們都得重新制量生活的種種，卻也在毫無心理準備之下，失去了很多；包括親人、朋友；甚至是工作與收入。可是，不知道您是否曾想過；新冠疫情固然打亂整個世界原本秩序，問題是；我們也終於機會重新去檢視自己長期以來，因為忙碌所造成的「盲碌」、因為輕忽所種下的病兆…。但這場疫情，則大大改觀了我們看待事務、看人與看待自己的方式，意想不到的是；在這個非自願性而被按下暫停的去年，許多人進而從中發展出因苟且而延宕的創意與躍升。因為暫停；許多行業不得不尋找縫隙而崢出頭角、許多人更重視健康、許多人賺得了與親人的相處時間…，許多原本負面的狀態，都可重新以正面來思考。過去遇到事情，我們只一昧被情緒掌控；現在，則也學習到遇著事情應該先處理情緒，接著就能處理問題了！

在2021年2月的《CANS藝術新聞》&《亞洲藝術新聞》年度特刊中，滿滿的正能量就是來自亞洲藝術圈不受疫情打壓；進而積極創造更出色成績的總彙整。

在進入第19個年頭的「CANS年度十大風雲人物」部分，選出了：翁萬戈、張宗憲、何國慶、王薇、趙旭、李亦非、張嘉珍、鹽田千春、蔡國強、李暉等2020十大風雲人物，儘管有些人在去年提早離席，卻始終能不負自己而令人愈加想念；有些人則依舊展現高度生命力，在自己的生活與工作上影響到許多事務的進展，這些人不曾刻意塑造自己是標竿，但卻成就了別人效法的標竿。鑑於artnet對於中國藝術市場缺乏深入的探索，所公佈的2020年全球最貴藝術家作品排行Top10，無法全面反應中國藝術市場現狀，因此CANS有必要的站在中國的視野來看待全球藝術市場的發展，以至有了「CANS 2020全球藝術品拍賣成交十大排行Top10」首次發佈。此數據一來呼應去年「西衰東漸」市場現象；二來確認亞洲藝術收藏實力彈跳功力。至於已經有14年歷史的「CANS亞洲當代藝術之最」，今次舉薦名單不僅大量與多元，外界票選更是激進，最後選出的獲獎者也都刷新老面孔呈現新視野。

當西方藝術產業因Covid-19而不得不宣告活動停擺，亞洲則以更積極方式去找出產業新制規，在安全考量下，可以持續的活動，使得亞洲藝術產業在去年的表現依然耀眼。這些都因為困境造就人的謙卑，因為謙卑則造就新的想像空間與創能，這正好印證海明威說的『現在不是去想缺少什麼的時候，而是該想一想憑現在的東西；你能做什麼』。2020年疫情讓世界被按下暫停鍵，你我才能更有推力挑戰自己。