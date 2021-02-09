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第15屆清翫雅集理事長交接典禮
石允文與蔡明興接任正副理事長
清翫雅集第15屆理事長交接典禮於1月14日假台北萬豪酒店舉辦，第14屆李明德卸任，由石允文與蔡明興接任正副理事長。每兩年一度的清翫雅集改選理事長交接典禮，都會邀請海內外藝術圈的貴賓前來參加，由於日期都訂在農曆春節前，歲末迎新宛如藝術圈的大聚會。由於疫情影響今年海外貴賓不克參加，基於防疫安全也將人數控制在100人內。
新任理事長石允文表示，明年2022年，是清翫雅集成立30周年紀念，在這個值得紀念的里程碑，將舉辦「清翫雅集30周年會員收藏展覽」，時間訂於明年10月，地點則是新整修過的歷史博物館。也期待新冠疫情能早日結束，讓社會能恢復以往的生活步調。
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