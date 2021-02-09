快訊

府資政出爐！李遠哲、吳澧培未獲續聘 魏明谷任國策顧問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第15屆清翫雅集理事長交接典禮

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
清翫雅集會員大合照
清翫雅集會員大合照

石允文與蔡明興接任正副理事長

清翫雅集第15屆理事長交接典禮於1月14日假台北萬豪酒店舉辦，第14屆李明德卸任，由石允文與蔡明興接任正副理事長。每兩年一度的清翫雅集改選理事長交接典禮，都會邀請海內外藝術圈的貴賓前來參加，由於日期都訂在農曆春節前，歲末迎新宛如藝術圈的大聚會。由於疫情影響今年海外貴賓不克參加，基於防疫安全也將人數控制在100人內。

駱錦明授印，石允文由李明德手中接下印信
駱錦明授印，石允文由李明德手中接下印信

現任理事長石允文與副理事長蔡明興
現任理事長石允文與副理事長蔡明興

新任理事長石允文表示，明年2022年，是清翫雅集成立30周年紀念，在這個值得紀念的里程碑，將舉辦「清翫雅集30周年會員收藏展覽」，時間訂於明年10月，地點則是新整修過的歷史博物館。也期待新冠疫情能早日結束，讓社會能恢復以往的生活步調。

2021年2月號(合刊) .No.277
2021年2月號(合刊) .No.277

延伸閱讀

美國庫市友誼城市協會長交接 盧秀燕錄影片祝賀

「我幫他開過車」 一句話透露陳世凱、謝明源師徒情

救國團金門團委會主委交接 陳金福接棒

新任中市民進黨總召謝明源下周上任 今拜會議長張清照

相關新聞

感恩 是世上最強大的解藥

2020年，當所有的計劃都在弦上，Covid-19徹底推翻所有腳本。我們都得重新制量生活的種種，卻也在毫無心理準備之下，失去了很多；包括親人、朋友；甚至是工作與收入。

第15屆清翫雅集理事長交接典禮

清翫雅集第15屆理事長交接典禮於1月14日假台北萬豪酒店舉辦，第14屆李明德卸任，由石允文與蔡明興接任正副理事長。

告別2020 迎接2021新一年的到來

無疑的，2020年是一個讓人鬱悶且又沮喪的一年。受疫情的影響，全世界藝術品市場運作都受到嚴重的衝擊。雖然現今疫情仍然嚴峻，但疫苗研發成功讓這個世界升起希望的朝陽，讓我們有信心能夠迎向新的一年。

2021台北故宮重磅展覽接力開跑

自2020年底，台北故宮推出了橫跨東西的精彩大展，包括：【清明上河圖特展】、【士拿乎—鼻煙壺特展】、【她—女性形象與才藝特展】、【呼畢勒罕—清代活佛文物大展】…等，2021年仍將馬不停蹄的持續推出經典展覽。

迎接2021新年的到來

2020年對所有人來說都十分難熬的一年，現在的我們都對2021新的一年充滿著期待。希望疫情能夠早點消失，能夠回到過去的生活，但現在過於樂觀的預期都是不切實際的，至少2021的上半年，大家要自由的跨國旅行還是遙遙無期。

榮齋個人作品與收藏展在華藝空間舉辦

榮齋個人作品與收藏展於1月16日，在北京798藝術區的華藝空間舉行，展期至3月14日，榮齋為著名銅爐收藏家劉錫榮先生的齋號，劉錫榮先生師從沈從文、汪曾祺，著有《鐘鼎茗香》系列、《榮齋隨筆》系列、《儷松居遺珍》、《萬象沈煙》等…眾多著作，尤其是對宣德爐十年的學術研究卓越，挖掘出了宣德爐的國家文化，帝王文化，香火傳承的民族文化，建立了系統的學術體系。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。