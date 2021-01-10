告別2020 迎接2021新一年的到來

無疑的，2020年是一個讓人鬱悶且又沮喪的一年。受疫情的影響，全世界藝術品市場運作都受到嚴重的衝擊。雖然現今疫情仍然嚴峻，但疫苗研發成功讓這個世界升起希望的朝陽，讓我們有信心能夠迎向新的一年。

新的一年，耆老收藏家張宗憲先生已來到95歲的「九五至尊」高壽。為迎接「九五至尊」新歲的到來，張先生在去年11月香港佳士得歡喜拍得一尊清乾隆禦製的《白玉福祿壽玉器擺件》「壽星翁」。他笑說：現在「九五至尊」的我，喜得一尊「壽星翁」，新的一年大家可以叫我「九五至尊 壽星翁」了！

張先生除喜得一件「壽星翁」玉雕外，還開心競得另一件清雍正《禦製掐絲琺瑯饕餮紋貫耳大壺》，這二件極其難得的拍品都來自美國史喬沃藝術博物館。一如往昔，張先生競得該館二件鎮館之寶後不到三天便付款請回香港家中合照留念。張先生告訴本刊，為籌備清代玉雕展覽做最後的衝刺，去年一整年雖受疫情影響只能待在香港那裡也去不了，但他還是在香港、紐約、台北買下超過四千多萬港元的玉器。

為除舊佈新，迎接新一年的到來，本刊特別商請「九五至尊壽星翁」張先生，以他的全新白髮龐克頭造型與新收藏「壽星翁」玉雕合照，作為《CANS藝術新聞》2021年首刊的封面，並以「封面故事」介紹張先生在疫情期間所囊獲的藏品，還有送上張先生對所有朋友「牛轉乾坤福壽安康」新一年的祝福。

過去，大家對張平沼先生的認識多在兩岸經貿經貿交流上，對於他的藝術收藏世界並不熟悉。去年11月20日張平沼先生以「富喬文化藝術基金會」之名，在台北近郊「春餘園子」為他所收藏的宋代香爐舉辦了一場「宋瓷香會」。透過這次「宋瓷香會」我們終於能一窺到他的豐富收藏並立即邀約到專訪。本刊極其榮幸能獲得張平沼先生的信任，專訪到他並不為外界所熟知的藝術收藏故事。

由何國慶先生創建的「何創時書法藝術基金會」已成立25年了！在經歷過四分之一世紀的運作與收藏積累，基金會在2020年末推出【歷代高僧書法展】，展出114位佛門人物的書法與繪畫，並作為成立25週年大展。本期因專訪何國慶先生所籌劃的【歷代高僧書法展】對高僧書法市場甚感興趣，便組織《拍賣年鑑》資料庫中心搜羅歷代高僧書法拍賣成交記錄，便有了今次難得的「歷代高僧書法拍賣成交選粹」專輯。

中國民間有「牛馬年，好種田」的傳統說法，而2021年正是農曆的辛丑牛年。「牛馬年，好種田」意謂著，大家在新的一年只要辛勤的耕耘，便會有沉甸甸的好豐收。「告別2020 迎接2021」，我們就以2021新的一年，作為迎接中國藝術市場未來十年新篇章的開始吧！