2021台北故宮重磅展覽接力開跑

【權力的形狀—南薰殿帝后特展】 〈宋高宗後坐像〉 台北故宮博物院藏

自2020年底，台北故宮推出了橫跨東西的精彩大展，包括：【清明上河圖特展】、【士拿乎—鼻煙壺特展】、【她—女性形象與才藝特展】、【呼畢勒罕—清代活佛文物大展】…等，2021年仍將馬不停蹄的持續推出經典展覽。

作為開年超級特展，台北故宮將從1月1日至4月6日，推出【權力的形狀—南薰殿帝后特展】。展覽遴選了院藏南薰殿帝后像共25幅，講述故宮南薰殿與帝后服飾的故事，展品皆為「國寶」文物及「重要古物」，亮點包括中國歷史上第一個王朝— —夏朝的開創者夏禹、唐太宗李世民、元世祖忽必烈及明太祖朱元璋等重要統治者肖像，透過容顏、姿態、服飾、座具、屏風、圖案等種種安排，展現帝后的威儀，讓肖像散發出「權力」的光暈！

【大阪市立美術館珍藏展】 （傳）宋李成·王曉〈讀碑窠石圖〉 日本大阪市立美術館藏

南薰殿始建於明代，是北京故宮博物院中位於武英殿西南的一處獨立院落。大殿面闊5間，殿內明、次間各設朱紅漆木閣，分5層，奉歷代帝王像。東室安奉歷代皇后像，西室木櫃存放明代帝后冊。南薰殿收藏中國歷代皇帝、皇后肖像共75幅，其中皇帝畫像63幅。據《國朝宮史》等史料記載，這批畫像原本藏於內務府，乾隆時期經重新裝裱後被奉藏於整修一新的南薰殿中，因此傳統上通稱為「南薰殿圖像」。1949年，「南薰殿圖像」中的部分帝后畫像隨著國民黨被運往台灣，成為台北故宮博物院的藏品，其餘則留在中國。

進入7月炎夏，台北故宮將在7月24至9月1日帶來【大阪市立美術館珍藏展】，雖然尚未公佈展件清單，但大阪市立美術館的藏品可謂相當精彩！1936年誕生了近代大阪的第一座美術館——大阪市立美術館，其核心藏品，皆為宋元非凡重磅精品名跡。1937年阿部房次郎去世後，其子阿部孝次郎尊奉父親遺囑捐贈共160餘件重要中國古代書畫作品。

日本藏家阿部房次郎，醉心於中國法帖、名畫的收藏。阿部房次郎所收藏中國書畫，主要來源有三類：清末民初書畫收藏大家完顏景賢舊藏、《石渠寶笈》著錄書畫作品以及阿部在日本與同好間交換或購藏獲得的藏品。完顏景賢舊藏共8件，都可謂一等一的名品。其中，唐及之前的作品有：（傳）張僧繇〈五星二十八宿神形圖卷〉、（傳）唐王維〈伏生授經圖卷〉，宋元名跡有：李成、王曉合作〈讀碑圖軸〉、燕文貴〈溪山風雨圖卷〉、李公麟〈臨盧鴻草堂十志圖卷〉、宮素然〈明妃出塞圖卷〉、龔開〈俊骨圖卷〉和趙孟頫〈真書三門記卷〉。

最值得一提的是，入秋後，故宮博物院「鎮院國寶」範寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三件書畫重寶，睽違10年，再次合體展出，限展40天，作為故宮北院正館2022年修館前的一次獻禮。【鎮院國寶—範寬、郭熙、李唐】繼2011年10月【精彩100 國寶總動員特展】後，三幅作品同時登場，並以8K超高畫值呈現國寶的細節與美感。根據故宮國寶管理規定，由於國寶年代久遠，每隔三至四年以上，才能再展出一次，而且每次展覽，不能超過42天，恆溫恆濕要求，濕度必須控制在55%，同時必須使用去紫外線燈光，至為嚴格。透過2021年10月5日至11月15日的【鎮院國寶—範寬、郭熙、李唐】特展，故宮院長吳密察十分認同「鎮院三寶」再次公開展出，尤其8K數位科技呈現，將為人文新感動，留下見證。