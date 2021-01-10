迎接2021新年的到來

2020年對所有人來說都十分難熬的一年，現在的我們都對2021新的一年充滿著期待。希望疫情能夠早點消失，能夠回到過去的生活，但現在過於樂觀的預期都是不切實際的，至少2021的上半年，大家要自由的跨國旅行還是遙遙無期。

北京保利拍賣 吳彬《十面靈璧圖卷》以5.129億人民幣成交

告別2020

2021中國經濟將逐漸復甦

2020年末中國中央經濟工作會議強調：「今年是新中國歷史上極不平凡的一年」。現今全球經濟遭受的衝擊既不同於1929年經濟大蕭條，也不同於2008年國際金融危機蔓延帶來的影響，而且還面臨供給中斷和需求萎縮的雙重衝擊。百年不遇的新冠肺炎疫情突然爆發，讓全世界經濟陷入第二次世界大戰結束以來最嚴重的衰退。不過，中國經濟可望在2021年逐漸復甦，尤其是下半年會增速回歸，全年增速大概在8-9%左右，這是個不錯的預期，新一年的經濟將迎來難得的修整和喘息。

未來十年

中國藝術品市場規模將達到6萬億人民幣

疫情對藝術行業影響到底有多大？根據雅昌藝術市場監測中心（AMMA）參與的一份調研中，受訪者覆蓋了畫廊、拍賣行、藝博會、藝術品電商、美術館、博物館、傳媒等多家藝術機構，36.6%的受訪者認為影響巨大，42.4%的受訪者認為影響較大。銷售、運營、生產、資金流轉等四個部分是受到衝擊較嚴重的環節。雖然從事藝術行業的人都對於未來發展不太樂觀，但相對於歐美藝術市場的復甦，中國的藝術品市場還是令人值得期待的。

首先從一個數據來看。在歐美發達國家的財產投資組合中，對文化藝術品的投資佔比達20%，而在中國一線城市比例僅為5%。根據胡潤研究院發佈數據統計，去年中國投資市場規模已達到16.7萬億人民幣，到2028年這個數字有望突破30萬億人民幣。十年後，中國若能實現家庭、個人財產對文化藝術品的投資達到歐美20%的水平；那麼屆時，中國的藝術品市場規模將達到6萬億人民幣，而目前中國藝術品市場規模只有幾千億人民幣。也就是說，未來十年中國藝術品市場將從幾千億的規模猛增到六萬億人民幣，市場需求和容量將擴大10倍左右，中國藝術品市場爆發能量將會前所未見的。

從事藝術行業的人對於未來沒有悲觀的理由

誠如中國的房地產，在2008年中國房地產GDP才1.27萬億人民幣，但到了2017年，這個數據就變成了10.98萬億人民幣，這就是十年來中國房地產價值的增長。當人們逐漸解決衣食住行問題，便會關注到如何讓財產增值、保值，這不僅是富人階層，更將擴展到普通家庭。也就是說，中國的藝術品市場也會如同國人喜歡購房保值一樣，成為資產保值的重要投資選項。尤其隨著金融資本大量進入藝術品市場，藝術品將變成一種投資品，其「保值、增值」的金融屬性將被無限放大。

所以從事藝術行業的人對未來實在沒有悲觀的理由；相反的應該樂觀的迎接2021年的到來，甚至看到未來十年中國藝術品市場將達到6萬億人民幣規模的落實，這會是全世界單一且從未見過的龐大市場。而隨著2021年中國經濟逐漸擺脫疫情迎向復甦，中國的藝術品市場也將迎來新的一頁篇章。

雖然現在我們無法清楚描述未來十年中國藝術市場模樣，但大家都清楚明白中國藝術品市場前景是可觀的。中國民間有句「牛馬年，好種田」的傳統說法，而2021年正是農曆的辛丑牛年。「牛馬年，好種田」意謂著，大家在新的一年只要辛勤的耕耘，便會有沈甸甸的好豐收；而2021年，便是中國藝術市場迎來未來十年新篇章的開啟的一年。