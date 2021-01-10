榮齋個人作品與收藏展在華藝空間舉辦

榮齋個人作品與收藏展於1月16日，在北京798藝術區的華藝空間舉行，展期至3月14日，榮齋為著名銅爐收藏家劉錫榮先生的齋號，劉錫榮先生師從沈從文、汪曾祺，著有《鐘鼎茗香》系列、《榮齋隨筆》系列、《儷松居遺珍》、《萬象沈煙》等…眾多著作，尤其是對宣德爐十年的學術研究卓越，挖掘出了宣德爐的國家文化，帝王文化，香火傳承的民族文化，建立了系統的學術體系。

走進榮齋時，如同回到唐宋文人士大夫的書齋，這是劉錫榮始終倡導的當代士大夫生活的展現，本次展覽將同時呈現劉先生的經典作品和藏品系列，文人書房呈現其多年收藏的圖畫、器物，個人作品則包含了大尺幅的青綠山水書畫作品和羅漢像與水墨山水系列作品，同時還有最為大眾熟知的銅爐收藏，以及數本其多年潛心所著的書籍供人翻閱。

漫步在798藝術區

1,000空間是798藝術區最大的畫廊，位於包豪斯風格的工廠建築內，面積超過798平方米，由798的明星藝術家和2003區活化家黃銳創立。內部真的很棒。參觀者可以親自欣賞中國古老的工廠結構，舊建築保留得很好，甚至一些舊的標語仍然可見。寬敞的畫廊曾用於舉辦高級文化，藝術和商業活動和展覽，同時還設有電影區，餐廳和當代藝術書店。

事實上，只是在藝術區閒逛是一個非常好的活動，因為798藝術區充滿了有趣的驚喜。由中國當代著名藝術家設計的大型雕塑和裝置散落在該區，因此遊客可以四處走走欣賞它們。雖然還有許多其他現代畫廊，精品店，書店，餐館，咖啡館和酒吧值得一遊，但您可以根據自己的興趣和心情挑選任何一家。798藝術區展示了新舊元素以及東西方建築風格，是北京最有趣的旅遊景點之一。