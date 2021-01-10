【華室疊翠~曾音閒情偶寄】創作書畫．器物聯展

12/27-2021/1/31台北居意古美術

居意古美術於12月27日至2021年1月31日，首次推出收藏家曾音女士書畫創作暨器物收藏展，搭配匠心獨具的文人空間設計，彷若遊走於古人書齋之間。

「華室叠翠 ~ 曾音閒情偶寄」創作書畫‧器物聯展展場一隅。

此次呈現的近50件書畫作品為緬懷追摹雅士之風的摹古之作，如寫蘇軾《黃州寒食帖》、黃庭堅《松風閣詩帖》，臨摹溥心畬的行草、張充和的隸書對聯…等，其中一件〈洛神凌波圖〉便是臨摹溥心畬的「洛神」，絹本畫幅上的洛神以凌波微步的曼妙姿態為重點，畫出水天之際飄帶臨風，似幻似真的窈窕身影，並以針繡營造凌波彩雲行之層次感，巧妙結合工筆畫，極具巧思，另外還有〈柳如是小像並李佐賢題跋〉、〈北齊佛搨本心經〉、〈出師頌〉等精湛創作。

由左至右展品分別為17~18世紀黃花梨四出頭官帽椅、明代黃花梨官皮箱、《柳如是小像 並李佐賢題跋》。

本次還將出版精心設計融合了黃花梨小件、文房等器物的圖錄。此次展覽所得盈餘將作為慈善捐款，全數捐給癌症希望基金會及馬偕兒癌基金會。