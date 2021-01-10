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《玩的是古》紀錄片在央視播放

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
《玩的是古》紀錄片
《玩的是古》紀錄片

三集紀錄片《玩的是古》於12月28日在中央廣播電視總台央視紀錄頻道開播，這部每集50分鐘的紀錄片，拍攝歷時三年，記錄了不同領域的16位深度玩古愛好者，和鮮為人知的玩古故事。

近年來，許多人文歷史類的紀錄片廣受好評，如2016年首播的《我在故宮修文物》和2018年《如果國寶會說話》等等。《玩的是古》則更加接地氣，正如央視宣傳中所說，古物與人之相識貴在相知，人之相知貴在知心。與人相伴方能展現文物之美。

此時的古物，不僅僅作為文物，更是作為生活方式的體現，鮮活親近，日常為伴。

第一集

古家具愛好者陳虎意外得知一位老人家裡有一套完整的蘇作明式家具，尋上門後，陳虎發現老人只想維修而不是出售。張愛紅因懷念兒時記憶中存放餅乾的老家具頂箱櫃，與收藏結下了不解之緣，她與先生一心一意地追尋著自己心儀已久的明代高束腰開光香幾。

第二集

茶入作為貯茶器物，體現著千百年前的茶道文化。傳承200多年的盆景讓人體會到詩畫般的美感。收藏家們欣賞自己收藏的古物，似乎能讓人瞬間穿越時光，不僅能讓人感受到古人的精神，也能體會到別樣的生活情趣。

第三集

一方水土養一方人，家鄉的文化是刻在骨子裡的印記。對碑帖情有獨鍾的單明揚、愛品茶更愛茶器的蔡瑭、拿出全部積蓄建了一座德化瓷博物館的魏芳漢等等。這些民間玩古的人群，一直是支撐中國玩古江湖的矩陣。

2021年1月號期數：No.264
2021年1月號期數：No.264

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