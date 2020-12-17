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在「內循環」下 2021年中國會是全世界最蓬勃的 藝術市場

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

今年日子過的可真不容易！疫情從農曆年初發生至今已整整一年了，雖然中國境內疫情已被有效控制，但歐美及世界各地疫情似乎還在肆虐沒有停歇，人類要回到過去可以自由旅行，不受疫情影響來往於各國之間，可能還是遙遙無期。於是各國政府有效管理的「內循環」會是未來新的經濟模式，而這個走向對於擁有13億人口的中國而言，無疑會是全球最大的「內循環」經濟體，其規模將吸引全世界對於中國市場有興趣的人都來到這裡，而中國也將會是未來全世界最蓬勃的藝術市場。

因為中國的「內循環」及中國人對於藝術品收藏的渴望，它將提供中國藝術品拍賣行業發展最大的助力。所以在2020年最後一個月，我們看到北京嘉德、保利、華藝、永樂、中貿、誠軒、瀚海等拍賣公司，在封關前緊鑼密鼓把秋拍都安置在12月初上場。關於12月北京各家拍賣公司無畏寒冬火熱登場的拍賣場次，本期都有即時的深入報導。

每期本刊編輯部與《拍賣年鑑》資料庫中心共同策劃的各個項目【特別專輯】已深受讀者的喜愛並且珍惜收藏。本期「宋元畫畫」專輯，我們特別邀請到對古代書畫鑑藏熟悉的顏明先生作為本期「專輯作客佳賓」，請他分享近30年在中國古代書畫收藏雅聞趣事及對收藏圈的往事回顧。專訪內容有：談自述/談拍賣/談鑑藏三個內容段落呈現，其中「談拍賣」回顧了90年代中國內地拍賣初級階段的開始，尤其是他參與過的上海早期拍賣行的往事。當然，往事不僅是用來回憶，我們更想透過跟顏明先生訪談，讓新一代對中國拍賣市場及古代書畫有興趣的愛好者，對前輩們走過的來時路的不易感到珍惜。

「後浪」是本刊對於行業傳承接替所設立的新專欄，主要是為了讓優秀新進的年輕後輩有被行業看到的機會，自推出後便受到許多行業前輩們及年輕世代的關注。本期「後浪」欄目，我們專訪到「集友古玩」第二代的陳雅媜 Eva Chen。成立於1970年初，「集友古玩」創辦人陳明枝先生是台灣第一代活躍於歐美骨董市場的成功行家。現「集友古玩」已漸漸轉由第二代陳雅媜 Eva Chen 接手，無疑她是一個在古董店長大的孩子，有著古董藝術DNA的她，當初又是如何從排斥家中古玩生意，進而接受，到如今獨當一面的投入家族文物藝術的世界？本期「後浪」欄目有她精彩專訪內容。

回顧過去的一年，北京的拍賣圈子雖然因為疫情有所耽誤，但各家拍賣公司還是竭盡所能的奮力突圍，找到了延續之路。2020年永樂、華藝、中貿重新整隊逐鹿北京拍場，加上原有強勢的嘉德、保利，北京拍場「新五強」版圖已呼之欲出。就如同當年匡時董國強所說的，北京拍賣圈子勢力增滅就如同是旋轉木馬，如果不想被甩下馬來，就得抓得更牢。就在新的一年中國將會是全世界最蓬勃的藝術市場前途似錦下，相信逐鹿於北京的拍賣公司應該也會收獲滿滿才是。

2020年12月號,No.275
2020年12月號,No.275

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