遼寧省博物館盛大推出 【山高水長－唐宋八大家主題文物展】

歲末迎新之際，博物館的腳步也不曾停歇，遼寧省博物館推出今年下半年規格最高、最重磅的【山高水長－唐宋八大家主題文物展】。展期自2020年12月2日至2021年3月2日，橫跨元旦與春節，僅有極少量展品展期較短。

這是史上首檔以傳世精品展示「唐宋八大家」家國情懷和時代風華的主題文物展。展覽將以「文垂千載」、「德行篤定」、「家國情懷」三大部份，從文學、人物、精神三個面向分為16個單元；同時並展出與「唐宋八大家」主題有關的書畫、碑帖拓片、古籍等展品百餘部，是「唐宋八大家」主題文物的首次聚集。

展覽結合時代和文化背景，分別述說「唐宋八大家」豐富的人生歷程，讓觀者近距離瞭解他們的文學、書法、繪畫造詣，體會他們的豐富人生和思想人格魅力。並從唐宋八大家詩詞文章中提煉出與他們家國情懷、為官之道有關的內容，深入分析解讀。

是次展出作品，囊括書法、繪畫、古籍、碑帖拓片、陶瓷等各門類文物115件（組）。以遼博藏品為主，84件（組），其中53件為首次展出，清宮散佚作品31件；另有31件（組）展品來自12家文博單位，分別為中國國家博物館9件（組）、中國美術館1件、上海博物館1件、江西省博物館1件（組）、吉林省博物院1件（組）、遼寧省圖書館6件（組）、遼寧省文物考古研究院1件（組）、遼寧美術館2件（組）、瀋陽故宮博物院1件（組）、旅順博物館1件（組）、柳宗元紀念館1件（組）、深圳宋文治藝術研究中心1件（組），還有3件（組）私人珍藏，2件（組）複製品。展品清單中，遼博以星級標明重點推薦作品，分為五星、三星與一星。像是《宋人仿顧愷之洛神賦圖卷》、《北宋徽宗趙佶瑞鶴圖卷》、《東晉佚名曹娥誄辭卷》、《明仇英赤壁圖卷》、《北宋蘇軾行書洞庭中山二賦卷》、《北宋蘇軾行書陽羨帖卷》、《北宋歐陽修行書譜圖序稿並詩卷》等國寶級名品均在展覽中展出。