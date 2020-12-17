逐鹿北京|嘉德、保利、華藝、永樂、中貿 新五強 封關前紛紛投入新一輪拍賣競賽

受疫情影響，北京慣常在上半年舉行的春拍多數移至了10月；隨後各大拍賣公司又緊鑼密鼓把秋拍安置在12月初上場。目前安排在12月開拍的有中國嘉德、保利、永樂、華藝、誠軒、翰海等拍賣公司；而中貿聖佳也已決定在新的 2021新年一月，舉行延遲的25週年秋季拍賣會，據悉拍品規模不輸春季，有厚積勃發之力。

「內循環」 讓北京各家拍賣公司在2020年最後一個月紛呈冬日盛宴拍賣

看到北京各大拍賣公司在封關前紛紛投入所有能量重啟新一輪的拍賣競賽，中貿聖佳總經理薛世清在微信朋友圈發了一條推文：

嘉德、保利一如既往的強勁，華藝、永樂的異軍突起；能在這麼短的時間，幾家大公司都能準備出一場重量級拍賣，對我們來說是可望不可及的。感嘆能力的距離和資本的力量！我們只能在有限的空間，努力進取，力爭在拍賣行業有我們生存的一席之地。

當然，這或許是中貿聖佳薛總以退為進先禮後兵說的客氣話！因此我也在他微信推文下留言：

俱往已⋯看風雲人物還待今朝｜中國拍場以北京為兵家必爭之地，在過去一年已是嘉德、保利、華藝、永樂、中貿五強分佔的局面，展望2021新的一年所謂中國拍賣新五強的競賽會在北京爭奪的更加激烈。

的確，長達一年的疫情讓中國拍賣業版圖有所調整，尤其北京賽場上有了很大的變化。

首先，匡時短時間難以再有往前的能力，記得幾年前董國強總經理接受《CANS藝術新聞》專訪時說：北京的拍賣圈就像旋轉木馬一樣，一旦被甩了出去，就很難坐回到馬上了！的確，現在的匡時正如當年董總所說的一樣，很難再坐回到馬上了。

永樂、華藝、中貿的加入 北京拍賣圈「新五強」確定

回顧過去的一年，北京的拍賣圈子雖然因為疫情有所耽誤，但各家拍賣公司還是竭盡所能的奮力突圍，找到了延續之路。

首先是永樂的回歸。接掌永樂的趙旭，憑藉著過去20多年在市場的歷練及對拍賣的一腔熱血，正全力打造「永樂」這個品牌，讓「永樂」可以為更多對藝術收藏有興趣的新鮮富豪服務，不管是二個月前的前奏暖身夏拍，還是即將到來的首拍，都展現了趙旭對於藝術品拍賣的理想與高度。

再來是華藝的進京。原廣州華藝10月中旬進軍北京的首拍，成功的遞上一份漂亮的成績單，這趟華藝插旗北京行，應該是李亦非期待已久的。華藝從廣州出發、插旗香港，現在逐鹿中國拍場進軍北京，說明只有來到北京，才是逐鹿中國藝術品拍賣大業的主戰場和必經之路。而華藝進京的第二場拍賣又將在12月打鐵趁熱的發起。

黑馬之姿竄起的中貿聖佳。在薛世清總經理帶領下，今年疫情期間無畏的往前衝刺，在北京拍場排行逐漸已與保利、嘉德拉近；尤其是成員年輕化、專業化、多元化的形象，在這次10月中旬的拍賣表現特別亮眼。未來除在家具、文房、瓷器古董專業領域穩紮穩打外，薛總更展現在書畫、油畫二大板塊的企圖，積極招募人才，正朝綜合大型拍賣公司規模發展邁進，的確是2020年大家有目共睹的一匹大黑馬。

北京拍賣圈子旋轉木馬 明年轉速會更急更快

面對群雄並起的北京拍場，永樂掌舵手趙旭接受媒體採訪時曾說：12月份幾家大拍賣公司都要進行拍賣，永樂是新進公司，這季如果成交額達到第三就已經很滿意了。第三名，是想做12月的第三名，不是永遠的「第三名」。而趙旭爭第三的戰略主打「現當代藝術板塊」，過去拍賣公司「現當代藝術板塊」要徵集300-500件，但永樂這次沒過120件，但在質量的要求下卻有4個億人民幣標的額，無疑是12月北京標的額最大的一場拍賣。趙旭這場「質精量少」的首拍佈局，或許會是以後拍賣的新趨勢。

在各國經濟因疫情被迫向閉關式內循環之際，擁有13億人口的中國，它的「內循環」就成為是全球規模最大的經濟地區，同時它的「內循環」及國人對藝術品收藏的渴望，更提供了中國藝術品拍賣行業發展最大的助力。這就是在2020年最後一個月，我們所看到的北京各家拍賣公司，紛紛推出拍賣場次來分食這塊「內循環」大餅的原因。

展望新的一年，在香港因為疫情未解、中美角力持續對抗，香港作為亞洲藝術交易中心的地位必將動搖。況且中國藝術品「骨董及書畫」二大板塊已經位移到北京後，北京名符其實的已是中國藝術品的交易中心。未來有意中國藝術品拍賣大業的有志人士必然會來到北京逐鹿，甚至不排除有西方國際拍賣公司會有進駐北京的打算。北京拍賣圈子的旋轉木馬，明年轉速肯定會更急更快，而不想被甩下馬的拍賣公司就得抓牢好繩子了！