北京「罐子書屋」 《維揚明式家具‧續編》新書分享會

11月12日至26日，「錦上華彩－吳昌碩綾本書畫展」在杭州陶氏藝術館展出。此展彙集各民間藏家悉心保存的近 60幅吳昌碩綾本書畫作品，並首次集結展出，作品大多為吳昌碩70歲以後集大成之作，多為日本回流而來。百年以來吳昌碩的畫冊不計其數，展覽也是很多，但從未有單獨綾本展，所以本次展覽無論從品質還是數量上都令人驚歎，同時也填補了吳昌碩綾本作品展覽與研究空白。

2020-12-17 08:55