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北京「罐子書屋」 《維揚明式家具‧續編》新書分享會
中國古典家具重要研究及修復專家《維揚明式家具》的作者張金華先生、北京故宮出版社器物編輯部副主任張志輝先生、著名當代藝術家徐累先生，作為分享嘉賓出席了本場分享會。
11月29日（週日）下午《維揚明式家具‧續編》新書分享會在北京798藝術區罐子書屋圓滿閉幕。
新書分享會現場，三位嘉賓老師從不同角度發表了關於《維揚明式家具》前後兩本書的觀點，以及各自對於維揚明式家具的研究與賞鑒心得，並為讀者重點解析書中關於「拔步床」論述。這件「拔步床」可以說是古典家具界近年發現最大的一件家具，極具學術與研究價值。
結尾，三位嘉賓老師深度探討了「蘇州系」與「維揚系」家具的區別，以及分享了其它地域性家具的特徵。
據悉，《維揚明式家具‧續編》是繼上一本《維揚明式家具》四年後，對中國古典家具再一次的深入研究，書中披露了更為精美的古典家具案例，以及對個案的細緻分析，更加完善了「維揚明式家具」的知識獲知。
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