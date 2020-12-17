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平藝術 【缶中之罐】明清紫砂藝術選粹
台北平藝術空間將於12月25至2021年1月16日推出【缶中之罐】展覽，呈現多年庋藏的精品紫砂罐。
展品皆為同類佳器，其中不乏存世孤品；並嘗試以時間軸為概念、泥料為核心，剖析紫砂罐的箇中奧妙，試圖破除世俗對紫砂罐的刻板印象，藉此讓舊雨新知重新欣賞明、清紫砂藝術之美。
與此同時，由於坊間目前缺乏一本合適的參考資料，所以將出版一本精心撰寫的書籍，以清晰的邏輯、深入淺出的方式介紹藏品，並輔以大量豐富的細節圖片，期盼能讓讀者擁有一本實用的工具書，達到作者推廣藏、玩、學三合一之目的。
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