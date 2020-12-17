杭州陶氏藝術館展 錦上華彩－吳昌碩綾本書畫展

在吳昌碩任首任社長的西泠印社所在地杭州展出

策展人陶小明為觀眾導覽吳昌碩作品

11月12日至26日，「錦上華彩－吳昌碩綾本書畫展」在杭州陶氏藝術館展出。此展彙集各民間藏家悉心保存的近 60幅吳昌碩綾本書畫作品，並首次集結展出，作品大多為吳昌碩70歲以後集大成之作，多為日本回流而來。百年以來吳昌碩的畫冊不計其數，展覽也是很多，但從未有單獨綾本展，所以本次展覽無論從品質還是數量上都令人驚歎，同時也填補了吳昌碩綾本作品展覽與研究空白。

展覽現場

西泠印社副社長童衍方說：「這些綾本的材質很好，精密光潔，所著墨色，層層疊染、潤澤有加，且年久猶新，這些作品都保留了當年日本藏家專門訂購的痕跡，特製日式裝裱，附藏家題署的楠木盒，足見當時日本的上流社會都以收藏吳昌碩的作品為榮。」百餘年之後，能夠集中一睹缶翁巔峰綾本之作也是非常難得的機緣，極有可能是唯一的一次。而對於真正熱愛缶翁藝術的人而言，這種的愉悅心情溢於言表，本次展覽策展人，「吳昌碩鐵粉」的陶小明所言：「這個展覽不需要開幕式，不需要紅地毯，只需要大家一起來品鑒「錦上華彩」之絕美，得到快意和享受，足矣！」

陶小明表示：「基於對吳昌碩的綾本情有獨鍾，萌生此展覽想法已有十年，付諸實施籌備整一年時間。一代宗師吳昌碩真正的好日子是70歲以後，在王一亭的幫助下在得以在上海置產，古稀之年的他人藝俱老，尤其日本藏家對吳昌碩是極為崇拜。除紙本作品外，更追求更高級材質的綾本，並專門特製了綾本材質以重金相托，以求吳昌碩的綾本畫作。綾本創作盛行於晚明，日本人尤其鍾愛綾本書畫特有的柔和高貴特質，十分契合日本審美意趣和裝飾風格。但綾本極容易吸墨，很難掌控，對於藝術創作來說難度更高。近現代綾本作書畫作品最多，在這種媒材上揮灑自如，畫出氣韻生動大寫意作品，唯有吳昌碩一人。這一期間是缶翁綾本創作的高峰，這些綾本作品大都留在日本，國內鮮為人知，收藏界、學術界對此研究甚少，所有出版的畫冊對此材質也沒有特別標注。所以我覺得辦這個展覽是有意義的，能夠增添吳昌碩藝術成就的華麗一章。在許多收藏家朋友的共同努力下，讓這個展覽能更為全面。」

展覽現場

研究吳昌碩差不多二十年時間，繪畫是講究內功，跟他的思想、學術、文化底蘊息息相關。真正好的作品詩、書、畫、印，是完備的。吳昌碩不僅以金石入畫，還有很強烈的創新意識，他一掃過去中國畫頹廢蕭索的風氣，開創自己的一片新天地。吳昌碩保持文人畫操守的同時，贏得市場的巨大成功。尤其表現上綾本創作上，吳昌碩比紙本上更有使命感。可能由於材質貴重，所定之人也必然是付了重金、地位顯赫之人，吳昌碩的綾本作品，都相當用心，也相當精彩。缶翁綾本書畫，多為精品。

壽桃 縱三八·五釐米 橫五一·五釐米 一九一五年

此展的作品多為日本回流，品項完好「珍、精、新」，全來自日本人對保存珍貴書畫的崇敬態度。日本人收藏書畫只在重要節日時才拿出來展覽，平時都放在楠木盒裡，有時甚有裡外兩層木盒，木盒底座還有防蟲香，打開木盒都有一種特殊氣味，甚至還包上麻布防潮，所以都保存如新。對藏品要求日本人近乎苛刻，這種「新」，是保持住當時的風貌與氣韻，原汁原味猶如畫中「貴族」一樣。

懷德惟明 篆書 縱四一·五釐米 橫一三○釐米 一九一三年

每一件都有一段生動鮮活的故事，像是展覽中的綾本〈壽桃〉，缶翁寥寥幾筆，墨葉秀桃，豐潤圓實，紅白相間，呼之欲出。書法長跋，構成考究。這幅缶翁72歲在上海寓所畫給友人之作。儘管距今整整已有105年，現在觀之仍極具當代氣息！這幅綾本佳作在26年前的1994年6月19日上海朵雲軒中國字畫拍賣會上出現了，被列為第一號拍品，經激烈爭奪，終被一位必拿一號號牌，必坐一號座位，必競買一號拍品的收藏大咖張宗憲（其英文名為羅伯特·張，江湖人稱「蘿蔔張」）一舉奪得。我的一位朋友搶到了前一口，但他始終難以忘懷，為之他整整等了二十餘年，終於張宗憲友好轉讓給了同為老鄉（蘇州人）同在藝術品市場叱吒風雲的著名收藏家包銘山先生。吳昌碩的花卉作品最精彩的是葫蘆、紫藤和四君子梅蘭竹菊等，但是市場上見不到吳昌碩很完整的四條屏梅蘭竹菊，尤其是綾本。功夫不負有心人，差不多花了10年時間，分別在北京、上海、東京、大阪四地拍賣會，總算找到吳昌碩的梅蘭竹菊綾本作品，此次也出現在展覽中。