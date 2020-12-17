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東京中央拍賣2020年度大拍12月壓軸登場！

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
艾得佳·普連斯（B.1977） 小廚師 亞克力畫布 綜合材料 簽名 證書 30×30cm 2018年 來源：畫廊來源，附證書
艾得佳·普連斯（B.1977） 小廚師 亞克力畫布 綜合材料 簽名 證書 30×30cm 2018年 來源：畫廊來源，附證書

鐵打出古鏡銀被蓋砲口壺 H:15cm
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張大千（1899-1983）、朱屹瞻（1892-1996） 梅蘭、行書 辛卯（1951）年作 設色紙本 紙本 成扇 18×44cm 約0.71平尺
張大千（1899-1983）、朱屹瞻（1892-1996） 梅蘭、行書 辛卯（1951）年作 設色紙本 紙本 成扇 18×44cm 約0.71平尺

出版：1.《水墨畫の観方と解釈-明清書畫扇面二〇〇選》，高橋廣峰編，日貿出版社，2005年3月。

2《. 畫賛のすすめ》，高橋廣峰編，日貿出版社，1984年2月，頁106。

來 源：日本書畫家高橋廣峰同一舊藏。

東京中央2020年度大拍將於12月29日-30日壓軸登場，拍賣以東京·香港聯合接力形式進行。

此次拍賣預展將於12月27日-28日在東京圓頂飯店及東京中央香港有限公司舉行。

南宋 龍泉梅子青釉斗笠碗 素漆茶托 ① H:5cm; D:14cm ② H:7cm; D:16cm
南宋 龍泉梅子青釉斗笠碗 素漆茶托 ① H:5cm; D:14cm ② H:7cm; D:16cm

2002-2003年飛天茅台酒 瓶數：9瓶 規格：500ml 度數：53度
2002-2003年飛天茅台酒 瓶數：9瓶 規格：500ml 度數：53度

千住博（B.1958） 瀑布 顏料 紙本 印章 背簽 227×162cm 1994
千住博（B.1958） 瀑布 顏料 紙本 印章 背簽 227×162cm 1994

出版：《千住博個展》台北市立美術館展覽組編輯，台北市立美術館發行，1995年，頁48-49

出展：「千住博個展」台北市立美術館，1995年1月27-2月16日

屆時將呈現近1200件精彩藝術品，包括日本書畫家髙橋廣峰成扇珍藏、中國書畫、宋元明清名瓷及漆器、文房雅玩，精美茶道具、當代藝術及潮玩、賽璐璐動畫手稿、精品名錶及愛馬仕手袋、珍稀佳釀等。

日本書畫家髙橋廣峰成扇珍藏專場中一系列書畫成扇，以張大千作品領銜，薈萃了從明清巨匠至海上諸家等近現代名流佳作，題材涵蓋山水、花鳥、人物，翰墨丹青，各領風騷。

1372年 無逸克勤法師（1321-1397）『佛說無量壽經』上下冊 紙本 冊頁（局部） 尺寸：① 15×1908cm 約25.8平尺 ② 15×1998cm 約27平尺
1372年 無逸克勤法師（1321-1397）『佛說無量壽經』上下冊 紙本 冊頁（局部） 尺寸：① 15×1908cm 約25.8平尺 ② 15×1998cm 約27平尺

另外，此次東京中央拍賣將與日本古董商夢工房合作推出煎茶·竹花籃系列專場，力求全方面滿足各門類收藏家及藝術愛好者的需求，敬請期待！

2020年12月號,No.275
2020年12月號,No.275

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