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東京中央拍賣2020年度大拍12月壓軸登場！
出版：1.《水墨畫の観方と解釈-明清書畫扇面二〇〇選》，高橋廣峰編，日貿出版社，2005年3月。
2《. 畫賛のすすめ》，高橋廣峰編，日貿出版社，1984年2月，頁106。
來 源：日本書畫家高橋廣峰同一舊藏。
東京中央2020年度大拍將於12月29日-30日壓軸登場，拍賣以東京·香港聯合接力形式進行。
此次拍賣預展將於12月27日-28日在東京圓頂飯店及東京中央香港有限公司舉行。
出版：《千住博個展》台北市立美術館展覽組編輯，台北市立美術館發行，1995年，頁48-49
出展：「千住博個展」台北市立美術館，1995年1月27-2月16日
屆時將呈現近1200件精彩藝術品，包括日本書畫家髙橋廣峰成扇珍藏、中國書畫、宋元明清名瓷及漆器、文房雅玩，精美茶道具、當代藝術及潮玩、賽璐璐動畫手稿、精品名錶及愛馬仕手袋、珍稀佳釀等。
日本書畫家髙橋廣峰成扇珍藏專場中一系列書畫成扇，以張大千作品領銜，薈萃了從明清巨匠至海上諸家等近現代名流佳作，題材涵蓋山水、花鳥、人物，翰墨丹青，各領風騷。
另外，此次東京中央拍賣將與日本古董商夢工房合作推出煎茶·竹花籃系列專場，力求全方面滿足各門類收藏家及藝術愛好者的需求，敬請期待！
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