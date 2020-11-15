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香港古董拍賣中心地位 將逐漸被北京所取代

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
張宗憲先生很高興告訴《CANS藝術新聞》， 雖然他都ㄧ直待在香港那裡也不去不了。 但一個多月前，他學習網路拍賣， 在紐約蘇富比、佳士得競得了4件清乾隆玉器拍品。
張宗憲先生很高興告訴《CANS藝術新聞》， 雖然他都ㄧ直待在香港那裡也不去不了。 但一個多月前，他學習網路拍賣， 在紐約蘇富比、佳士得競得了4件清乾隆玉器拍品。

10月中旬北京保利拍賣十五週年慶典拍賣會，成交以逾41億人民幣的驕人成績華麗落幕。中國古董成交額13.2億人民幣，此成績是對北京保利拍賣古董珍玩藝術總監李移舟最大的鼓勵。除北京保利古董珍玩拍賣成績亮眼外，中貿聖佳17個專場，拍賣總成交額逾9.4億人民幣，古董成交額為7.7億人民幣。廣州華藝國際進軍北京的首場拍賣會，古董成交額為3.61億人民幣。

今年香港蘇富比秋拍全品類拍賣雖然仍取得33.5億港元總成交金額，但古董成交額只有4.32億港元。從數據來看，香港不僅是蘇富比，其他拍賣公司如佳士得、邦翰斯的古董拍賣成交金額都處於停滯狀態，其相較於北京保利、中貿聖佳、華藝國際的古董珍玩拍賣的蓬勃朝氣明顯處於弱勢，而今的香港有被北京追趕超越的危機。

自2020年疫情以來，《CANS藝術新聞》編輯部有更多的時間針對各個古董品類深入研究並製作專輯，目前已就古典家具黃花梨與《拍賣年鑑》資料庫中心合作推出了｛案｝、｛床、榻｝二個專輯。本期黃花梨｛架子床｝專輯，我們則邀請到「敘和堂」主人張金華先生，為我們講述這些年古典黃花梨家具市場的變化，以及他對於古家具修護的看法。

張金華先生在古典家具修復圈子有著「張醫生」尊號。「張醫生」第二本關於中國古典家具《維揚明式家具·續編》即將上市，這是繼上一本《維揚明式家具》四年後，他對中國古典家具再一次的深入研究，書中有不少罕見的老黃花梨家具案例，尤其是對黃花梨所謂「八步床」的研究。就在我們正在編輯製作黃花梨｛架子床｝專輯之際，很榮幸先拿到這本書，在拜觀後經張生生同意，截取精彩內容先在本期刊出，如此又更完善了這次對張金華先生的專訪和強化了黃花梨｛架子床｝專輯的內容。所以本期黃花梨｛架子床｝專輯，可說是天時地利人和的聚會內容肯定精彩。

在全球因新冠肺炎疫情肆虐，許多藝事活動紛紛取消或者延期，每年一回共同聚會交流的「台北藝術週」仍照常舉辦，甚至本屆參展家數更勝於往年。第四屆「台北藝術週」即將於11月27日至12月6日閃亮登場，今次有28家藝術品商家參展。相信在2020年最後的這個月，「台北藝術週」能用歡樂PARTY的熱情來告別大家對疫情的恐慌，並為世界幾乎停窒的藝術市場帶來活力。

這波疫情不僅讓拍賣公司的拍賣人難以跨區域行動外，就連習慣於倫敦、紐約、香港春秋兩季拍賣活動的收藏家們也感到渡日如年，尤其在香港一待就是過半年、那裡都去不了的耆老收藏家張宗憲先生。90後的張先生雖受困疫情在香港動彈不得，但在9月中旬仍透過電話參與了紐約蘇富比、佳士得拍賣，並競得4件重要清乾隆玉器收藏，為籌備已久的明清玉器展增添新力軍。關於張先生參與拍賣最新動態，本期也有詳細精彩的報導。

2020年11月號,No.275
2020年11月號,No.275

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