快訊

北大保安被稱最強「掃地僧」 3年背1.5萬英文單字助留學生

學術界熱議！李眉蓁低調欲重修碩士 李父證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年1月中旬 中貿聖佳拍賣將舉行廿五週年秋拍

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

中國老牌拍賣行中貿聖佳拍賣25週年慶典春拍甫於10月21日落幕，以總9.41億人民幣的成交額創下歷年來單季拍賣的最好成績。

其中有14件拍品成交過千萬，各個板塊不乏亮點。傳統板塊依舊延續著優勢，其中特別推出的「方物－古代文人書房長物專場」更成為本季藏家關注的焦點，成績斐然全場以100%成交。

中貿聖佳總經理薛世清表示，「今年受到了新冠疫情影響，一切不確定因素讓原本訂下歡喜慶祝廿五週年慶的一系列活動，只能縮小規模或向後推延，徵集工作更是大受影響。

在這前所未有嚴峻的考驗下，全公司同仁仍努力不懈，非常感謝廣大收藏家的支持，春拍的成績也算是過關！此次春拍除了傳統板塊中國書畫、明清瓷器、古董珍玩、明清傢俱、現當代藝術、古籍善本等，特別策劃推出的影像、刺繡專場，也十分受到藏家喜愛。失之東隅，得之桑隅。

今年最為意外的收穫是被疫情所迫，迅速強化了網路拍賣的板塊，相信網拍的快速成長，更能吸引帶動更多買家進入藝術品拍賣市場。」素有藝術拍賣市場勞模之稱的薛世清，腳步不停歇。中貿聖佳拍賣廿五週年秋拍將於明年1月中旬舉槌。

在秋拍來臨之前，作為全年唯一一場四季拍，也將在12月揭幕，其中不乏重量級別的拍品，更有王光英專場、陳雲親屬藏畫等多個特色專題，精彩紛呈，敬請期待！

2020年11月號,No.275
2020年11月號,No.275

延伸閱讀

《Minecraft》桌遊要來台灣了！繁中版11月20日開始預購

兩次危機 全球經濟板塊大翻轉

常玉「八尾金魚」台北展出 佳士得：台灣是成熟市場

夢幻愛馬仕包 喜馬拉雅色鱷魚皮、限量版 佳士得將拍賣

相關新聞

香港古董拍賣中心地位 將逐漸被北京所取代

10月中旬北京保利拍賣十五週年慶典拍賣會，成交以逾41億人民幣的驕人成績華麗落幕。中國古董成交額13.2億人民幣，此成績是對北京保利拍賣古董珍玩藝術總監李移舟最大的鼓勵。

明年1月中旬 中貿聖佳拍賣將舉行廿五週年秋拍

中國老牌拍賣行中貿聖佳拍賣25週年慶典春拍甫於10月21日落幕，以總9.41億人民幣的成交額創下歷年來單季拍賣的最好成績。

10月中旬北京保利、中貿聖佳、華藝國際 古董珍玩拍賣成交亮眼

10月中旬經過五日鏖戰，歷時八天的北京保利拍賣十五週年慶典拍賣會，以成交逾41億人民幣的驕人成績華麗落幕。本次拍賣共誕生億元級拍品3件、千萬級拍品有71件，斬獲白手套專場有六場。最受矚目的吳彬〈十面靈璧圖卷〉，則以5.129億人民幣成交，刷新了中國古代藝術品拍賣成交世界紀錄。

2020典亞藝博逆境前行 11月底於香港會展中心登場

典亞藝博自2006年創辦以來，持續受香港及國際藝廊青睞，是國際藝壇、亞洲區內舉足輕重的藝術盛事。今年原訂於10月推出的展會，延期至11月26至30日，盛大回歸香港會議展覽中心，貴賓與則將於11月26日舉行，共有39間藝廊共襄盛舉。

90後耆老收藏家參與紐約蘇富比、佳士得拍賣 競得四件重要清乾隆玉器收藏

90後耆老收藏家張宗憲先生 雖受困疫情在香港動彈不得 但在9月中旬仍透過電話 參與紐約蘇富比、佳士得拍賣 競得四件重要清乾隆玉器收藏 為籌備已久的玉器展增添新力軍

10/1-11/1 上海嘉定博物館 【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】

10月1日，由嘉定博物館主辦、嘉定區收藏協會協辦的【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】將在嘉定博物館隆重開幕。

10/28-11/1 北京 GFAA 嘉德典亞藝術週 即將登場

第七屆嘉德典亞藝術週（Guardian Fine Art Asia，簡稱GFAA）將於2020年10月28日至11月1日在北京嘉德藝術中心大樓舉行，其中10月28日為VIP預展。

10/17-22 台北味餘書室2020年度展覽

每年都會推出年度精品展的台北味餘書室，今年度準備了清官窯瓷器、宋瓷、玉器、文房雜項及佛教文物等項目，多數都有出版和來歷紀錄，且是久未在市場露面的藏品。

朵雲軒120週年拍賣創佳績 再次激活疫情下的中國拍賣市場熱情

9月23日，微信朋友圈一直發來上海朵雲軒拍賣幾件書法拍品屢創高價的貼文，其中有弘一、康有為、齊白石、吳昌碩、梁啟超等近現代的名人書法。這些上拍的名人書法作品無畏買家無法親臨現場的困境，透過網上、透過電話，展現了實體拍賣現場與網上連線互動拍賣的新模式，這對於一個已營運120年的百年朵雲軒藝術品營銷公司而言，無疑又是一次翻山越嶺的轉型。

藏傳佛教藝術專輯 上師與成就者

2010年7、8月刊《CANS藝術新聞》曾接連推出藏傳佛教專輯「造像篇」、「唐卡篇」，廣受讀者的好評。隨著藏傳佛教拍賣市場的不斷升溫，就拍賣市場的變化，本刊又在2019年1月回顧了藏傳佛教歷年拍賣成交拍品，編輯出版了「藏傳佛教造像TOP 100」專輯。

追尋雪山下的幡影 專訪喜馬拉雅藝術史學者

追尋雪山下的幡影

中國古典家具系列專輯 黃花梨 {羅漢床、榻}

繼上期推出中國古典家具系列專輯「黃花梨｛案｝TOP 50」，並專訪到「嘉木堂」主人伍嘉恩談論三十年的黃花梨市場動態廣獲讀者佳評後，本期《CANS藝術新聞》再度推出「黃花梨｛羅漢床、榻｝TOP 25」，帶領讀者回顧歷年「羅漢床 TOP 25」、「榻 TOP 25」拍賣成交拍品，並邀請到另一位在中國古家具市場與文化品味的重要推手「春在文化及雅典襍」創辦人陳仁毅，總結分享其30多年來所累積對於中國古典家具的見解與收藏哲學。

熱門新聞

十個能運用數位產品賺到錢的方式

香港古董拍賣中心地位 將逐漸被北京所取代

以空山不空 打造「台南龍崎光節—空山祭」

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 伍

10月中旬北京保利、中貿聖佳、華藝國際 古董珍玩拍賣成交亮眼

10/16-2021/05/23 金馬賓館當代美術館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。