明年1月中旬 中貿聖佳拍賣將舉行廿五週年秋拍

中國老牌拍賣行中貿聖佳拍賣25週年慶典春拍甫於10月21日落幕，以總9.41億人民幣的成交額創下歷年來單季拍賣的最好成績。

其中有14件拍品成交過千萬，各個板塊不乏亮點。傳統板塊依舊延續著優勢，其中特別推出的「方物－古代文人書房長物專場」更成為本季藏家關注的焦點，成績斐然全場以100%成交。

中貿聖佳總經理薛世清表示，「今年受到了新冠疫情影響，一切不確定因素讓原本訂下歡喜慶祝廿五週年慶的一系列活動，只能縮小規模或向後推延，徵集工作更是大受影響。

在這前所未有嚴峻的考驗下，全公司同仁仍努力不懈，非常感謝廣大收藏家的支持，春拍的成績也算是過關！此次春拍除了傳統板塊中國書畫、明清瓷器、古董珍玩、明清傢俱、現當代藝術、古籍善本等，特別策劃推出的影像、刺繡專場，也十分受到藏家喜愛。失之東隅，得之桑隅。

今年最為意外的收穫是被疫情所迫，迅速強化了網路拍賣的板塊，相信網拍的快速成長，更能吸引帶動更多買家進入藝術品拍賣市場。」素有藝術拍賣市場勞模之稱的薛世清，腳步不停歇。中貿聖佳拍賣廿五週年秋拍將於明年1月中旬舉槌。

在秋拍來臨之前，作為全年唯一一場四季拍，也將在12月揭幕，其中不乏重量級別的拍品，更有王光英專場、陳雲親屬藏畫等多個特色專題，精彩紛呈，敬請期待！