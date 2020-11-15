10月中旬北京保利、中貿聖佳、華藝國際 古董珍玩拍賣成交亮眼

中國古董拍賣中心將逐漸從香港轉移至北京

北京保利古董珍玩拍賣總成交13.2億人民幣 這是對古董珍玩總監李移舟最大的肯定

10月中旬經過五日鏖戰，歷時八天的北京保利拍賣十五週年慶典拍賣會，以成交逾41億人民幣的驕人成績華麗落幕。本次拍賣共誕生億元級拍品3件、千萬級拍品有71件，斬獲白手套專場有六場。最受矚目的吳彬〈十面靈璧圖卷〉，則以5.129億人民幣成交，刷新了中國古代藝術品拍賣成交世界紀錄。而中國古董珍玩總成交額13.2億人民幣。北京保利拍賣古董珍玩藝術總監李移舟表示：19、20日連續兩夜的奮戰最終達到我們預期效果，每一場的封面、封底和其中的重點拍品都得到藏家們踴躍的競投，取得很好的成績。尤其〈清康熙 五彩十二月花神杯〉不負眾望突破人民幣億元大關，創下全球古董器物類最高價記錄；〈清雍正 青花淡描海浪雲龍紋大膽式瓶〉也取得很好的成績，這二件拍品成交情況比我們之前的預期還要好，本季已能感覺到市場對於精品追逐的強烈。

在薛世清總經理帶領下 中貿聖佳在北京拍賣同業排行 逐漸與保利、嘉德拉近距離

除北京保利古董珍玩拍賣成績亮眼外，10月17日中貿聖佳歷經兩日的激烈角逐，17個專場拍賣總成交額逾9.4億人民幣，成交率達76%，14件千萬級別拍品，創下二個白手套專場。古董總成交額則為7.7億人民幣。其中【斫木——明清家具】專場，共49件拍品，成交率81.63%，總成交額 11969.2萬人民幣。斫木專場有5件千萬級拍品，其中清早期〈黃花梨博古瑞獸紋大屏風〉經過激烈競價，最終以1840萬人民幣成交拔得頭籌。【方物——古代文人書房長物】專場上拍39件，全部拍品百分百成交獲白手套。在薛世清總經理的帶領下，中貿聖佳在北京拍賣公司排行上已逐漸與保利、嘉德拉近距離，正朝綜合大型拍賣公司規模發展邁進，其多元化、年輕化、專業化的形象，在這次10月中旬的北京拍賣表現尤其亮眼，特別是在家具、文房、瓷器等古董珍玩專業的呈現讓大家印象深刻，未來前景可期。

廣州華藝國際進軍北京首拍秀 成功的遞上一份漂亮的成績單

廣州華藝國際10月中旬進軍北京的首場拍賣會，共21個專場，有近2000件拍品，總成交額20.1億人民幣。2件拍品成交過億，32件拍品成交過千萬，3項拍品寫下成交紀錄，7個白手套佳績，為華藝國際正式進駐北京首拍遞上一份漂亮的成績單。古董珍玩總成交額3.61億人民幣。其中【華章——古代宮廷藝術品】，共15件拍品，這些拍品或出身國際各大拍賣行或參加過重要展覽，都是留傳有序的精品，領銜本場的拍品則為清乾隆〈御製碧玉「三希堂」〉成交價9890萬人民幣。

香港古董珍玩拍賣中心地位 將逐漸被北京所取代

就在北京保利以5.129億人民幣賣出吳彬〈十面靈璧圖卷〉，刷新中國古代藝術品拍賣成交世界記錄後，我在微信朋友圈曾發表夜觀北京保利拍賣有感，個人認為此成交將標誌著未來中國藝術品市場的三個走向：

一、中國藝術品尤其書畫、骨董，已從過去的倫敦、紐約，甚至香港轉移至北京。

二、西方買家已無力參與高價中國藝術品拍賣，縱使此件拍品是屬境外交割，但現場卻不見西方買家再度參與。

三、在中美對抗及中國所採取的內循環經濟下，中國藏家的喜好和中國經濟力，將再拉昇中國藝術品往更高價位發展，中國書畫、古董都會在北京紛紛再創歷史高價。

是的，讓我們回顧二個月前香港最強大的蘇富比古董珍玩拍賣結果。雖然香港蘇富比今年秋拍各個品類拍賣，仍取得33.5億港元的總成交金額，但古董成交額只有4.32億港元；其中21件是黃花梨傢俱【凝盈一色】專場，共拍出2.03億港元，佔古董拍賣總成交額的一半。從數據來看，香港不僅是蘇富比，其他拍賣公司如佳士得、邦翰斯的古董拍賣成交金額都處於停滯狀態，其相較於北京保利、中貿聖佳、華藝國際的古董珍玩拍賣的蓬勃朝氣明顯處於弱勢，而今的香港已有被北京追趕超越的危機。

就如同北京保利古董珍玩藝術總監李移舟拍後觀察所說：北京保利的明清官窯、宮廷藝術等板塊已經相對成熟，單色釉和老窯的陶瓷有一些非常有品位的固定買家，我們這個收藏群體正在壯大。這次北京保利整個古董夜場的表現，買家對於品質有更加的追求，各方都追逐評分較高的精品，競價比過去都要激烈。

從李移舟談話可以發現，中國內地客戶對古董珍玩收藏已出現質的轉向；尤其是許多來自境外的拍品，可以採保稅和境外交割交貨模式，海外藏家不管送貨、買貨都方便，這對香港古董珍玩拍賣的衝擊一定會加大。尤其古董收藏圈子已是中國內地藏家的天下，香港古董拍賣中心的地位已逐漸被北京所取代，這是一個市場變遷的現實。就像此前倫敦被紐約取代、紐約又被香港所取代一樣，如今的香港也將面臨被北京所取代的命運，而北京作為中國藝術拍賣市場中心的地位已即將到來。