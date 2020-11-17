11月8日 上海工美二十五週年慶典拍賣會

自1995年成立的上海工美已邁入第二十五年，本次拍賣特別推出「書畫雜項」專場，共196件拍品，包括：劉海粟、謝稚柳、陳佩秋等海派名家力作、名人信劄，另外還有名人舊藏，如孫大雨、葉露園，也將一同上拍。

預展將於11月5日至7日在海工美拍賣展示廳舉行。

此次上海工美將上拍一套謝稚柳題簽、陳佩秋、吳子建等手抄《宋人軼事匯編》墨筆工楷抄本27冊，約65萬字，包含了大量宋代名人事跡，實屬難得。另外，繼2019年秋拍，劉海粟〈西泠印社圖〉以溢價30倍成交，本次上海工美又推出了劉海粟書畫作品專題，帶來其1985年作〈黃果樹瀑布〉及1979年作〈圓荷清曉〉…等。

拍品當中，更有一件壽山芙蓉石質地，隨形雕荷塘小景的〈乾隆鑒藏寶璽「內府圖書」〉十分吸睛。

上海工美總經理廉亮先生認為：「如今在信息廣為傳播的年代，上海新一代收藏者會更加兼收並蓄，既能接受西方傳統和當代藝術、中西合璧的創新藝術，也會有更多人鐘愛傳統的『海派書畫』」。