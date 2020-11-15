2020典亞藝博逆境前行 11月底於香港會展中心登場
典亞藝博自2006年創辦以來，持續受香港及國際藝廊青睞，是國際藝壇、亞洲區內舉足輕重的藝術盛事。今年原訂於10月推出的展會，延期至11月26至30日，盛大回歸香港會議展覽中心，貴賓與則將於11月26日舉行，共有39間藝廊共襄盛舉。
典亞藝博創辦人及總監黑國強認為：「儘管在新冠肺炎疫情影響下，藝術界目前正面對前所未有的困難，但是整個藝術圈卻因而更加團結。大家不斷地作出一些新嘗試，包括各類型的線上項目；即便如此，我們認為一個實體展覽是更為重要的，縱然典亞藝博2020未能如預期舉辦，但我們仍為藝博會能於今年繼續進行而高興。與此同時，我們今年亦邀請巴塞爾藝術展策劃了一個名為『藝薈香港』的新項目，證明不論是古今中外的藝術都可以通過協商來作出一些新嘗試。中國人有句說話叫『否極泰來』，意旨往往事情是到最壞的時候便會好轉，甚至是新的發展。」
由於新冠疫情帶來時序且前所未有的挑戰，本次展會聚焦於香港畫廊和藝術機構，為大眾帶來本土但多元的藝術博覽會，同時推出全新線上活動「專家在線 Connecting with Specialists」，分享他們的專業領域及典藏，更緊密的聯繫著世界各地的觀眾、收藏家以及藝術愛好者。
本屆藝術博覽會古董商雲集了：Rossi & Rossi（倫敦／香港）及Barrère Hong Kong（香港），分別展出喜馬拉雅及中國古董、佛造像及古美術；東風堂（香港）了精選中國古代漆器；瑞斯帝中國藝術（香港）則帶來中國古代玉器等藝術品。當代藝術方面則有：漢雅軒（香港）呈現中國藝術家創作的現當代繪畫和雕塑；嘉圖現代藝術（香港）精選11位香港本地藝術家作品，其中包括管偉邦及邱榮豐...等；季豐軒畫廊（香港）呈獻藝術家李華和潘公凱雙個展；YEWN（香港）帶來藝術珠寶和當代藝術。為響應典亞藝博的跨類別收藏理念，Maria Kiang中國藝術（香港）與潔思園畫廊（香港／上海）將於博覽會現場欣然呈獻第二次合作展覽「合流Convergence」。是次展覽綜合藝術與設計，精選出中國古代文房雅玩、當代中國水墨藝術家任重和Adrian Choi設計工作室的一系列傑出作品。
值得一提的是，典亞藝博與香港Art Basel合作，迎來首次「藝薈香港－由巴塞爾藝術展呈獻」 （Hong Kong Spotlight by Art Basel），展出22間曾參展與香港Art Basel並於香港設有展覽空間的藝廊。參展的頂尖陣容包括：10號讚善里畫廊、布朗畫廊、Massimo De Carlo、德薩畫廊、世界畫廊、Empty Gallery、安全口、高古軒、季豐軒、藝術門、Simon Lee Gallery、立木畫廊、厲蔚閣、Contemporary by Angela Li、馬淩畫廊、Nanzuka、Anna Ning Fine Art、方由美術、佩斯、貝浩登、 當代唐人藝術中心以及維伍德畫廊。
2020典亞藝博參展商名單：ADAM藝全人、Art at All、Barrère Hong Kong、Boogie Woogie Photography、Tanya Baxter Contemporary、潔思園畫廊、恆藝館、東風堂、嘉圖現代藝術、漢雅軒、研木得益、Chong Ho Art Jewelry、香港藝術學院、香港癌症基金會、國際匠人協會、Italian Cultural Institute、Italian Arts Foundation、Maria Kiang中國藝術、季豐軒畫廊、Lalique Asia、Macey and Sons、Over the Influence、巴黎華雅古董珠寶、北京藝門、瑞斯帝中國藝術、Rossi & Rossi、Saboo、Soluna Fine Art、Karen Suen Fine Jewellery、大業藝術書店、Taschen、水墨會、The Sovereign Art Foundation、世正藝術、小倉山房、白石畫廊、滙寶閣古美術、一畫廊、YEWN。
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