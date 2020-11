2020典亞藝博逆境前行 11月底於香港會展中心登場

典亞藝博自2006年創辦以來,持續受香港及國際藝廊青睞,是國際藝壇、亞洲區內舉足輕重的藝術盛事。今年原訂於10月推出的展會,延期至11月26至30日,盛大回歸香港會議展覽中心,貴賓與則將於11月26日舉行,共有39間藝廊共襄盛舉。

典亞藝博創辦人及總監黑國強認為:「儘管在新冠肺炎疫情影響下,藝術界目前正面對前所未有的困難,但是整個藝術圈卻因而更加團結。大家不斷地作出一些新嘗試,包括各類型的線上項目;即便如此,我們認為一個實體展覽是更為重要的,縱然典亞藝博2020未能如預期舉辦,但我們仍為藝博會能於今年繼續進行而高興。與此同時,我們今年亦邀請巴塞爾藝術展策劃了一個名為『藝薈香港』的新項目,證明不論是古今中外的藝術都可以通過協商來作出一些新嘗試。中國人有句說話叫『否極泰來』,意旨往往事情是到最壞的時候便會好轉,甚至是新的發展。」

由於新冠疫情帶來時序且前所未有的挑戰,本次展會聚焦於香港畫廊和藝術機構,為大眾帶來本土但多元的藝術博覽會,同時推出全新線上活動「專家在線 Connecting with Specialists」,分享他們的專業領域及典藏,更緊密的聯繫著世界各地的觀眾、收藏家以及藝術愛好者。

本屆藝術博覽會古董商雲集了:Rossi & Rossi(倫敦/香港)及Barrère Hong Kong(香港),分別展出喜馬拉雅及中國古董、佛造像及古美術;東風堂(香港)了精選中國古代漆器;瑞斯帝中國藝術(香港)則帶來中國古代玉器等藝術品。當代藝術方面則有:漢雅軒(香港)呈現中國藝術家創作的現當代繪畫和雕塑;嘉圖現代藝術(香港)精選11位香港本地藝術家作品,其中包括管偉邦及邱榮豐...等;季豐軒畫廊(香港)呈獻藝術家李華和潘公凱雙個展;YEWN(香港)帶來藝術珠寶和當代藝術。為響應典亞藝博的跨類別收藏理念,Maria Kiang中國藝術(香港)與潔思園畫廊(香港/上海)將於博覽會現場欣然呈獻第二次合作展覽「合流Convergence」。是次展覽綜合藝術與設計,精選出中國古代文房雅玩、當代中國水墨藝術家任重和Adrian Choi設計工作室的一系列傑出作品。

值得一提的是,典亞藝博與香港Art Basel合作,迎來首次「藝薈香港-由巴塞爾藝術展呈獻」 (Hong Kong Spotlight by Art Basel),展出22間曾參展與香港Art Basel並於香港設有展覽空間的藝廊。參展的頂尖陣容包括:10號讚善里畫廊、布朗畫廊、Massimo De Carlo、德薩畫廊、世界畫廊、Empty Gallery、安全口、高古軒、季豐軒、藝術門、Simon Lee Gallery、立木畫廊、厲蔚閣、Contemporary by Angela Li、馬淩畫廊、Nanzuka、Anna Ning Fine Art、方由美術、佩斯、貝浩登、 當代唐人藝術中心以及維伍德畫廊。

蓮花曼陀羅蒙古紮納巴紮爾工坊 17-18世紀 銅合金鎏金 彩繪 高32公分 Rossi & Rossi 倫敦/香港

2020典亞藝博參展商名單:ADAM藝全人、Art at All、Barrère Hong Kong、Boogie Woogie Photography、Tanya Baxter Contemporary、潔思園畫廊、恆藝館、東風堂、嘉圖現代藝術、漢雅軒、研木得益、Chong Ho Art Jewelry、香港藝術學院、香港癌症基金會、國際匠人協會、Italian Cultural Institute、Italian Arts Foundation、Maria Kiang中國藝術、季豐軒畫廊、Lalique Asia、Macey and Sons、Over the Influence、巴黎華雅古董珠寶、北京藝門、瑞斯帝中國藝術、Rossi & Rossi、Saboo、Soluna Fine Art、Karen Suen Fine Jewellery、大業藝術書店、Taschen、水墨會、The Sovereign Art Foundation、世正藝術、小倉山房、白石畫廊、滙寶閣古美術、一畫廊、YEWN。

宋/金 黑白玉童戲迷藏 高5.4公分 來源:日本私人收藏 瑞斯帝中國藝術 香港