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2020典亞藝博逆境前行 11月底於香港會展中心登場

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
沈君怡〈從清水灣到綠蛋島〉局部 水墨設色紙本 高67 x寬452公分（一組四屏） 2020年 嘉圖現代藝術 香港
沈君怡〈從清水灣到綠蛋島〉局部 水墨設色紙本 高67 x寬452公分（一組四屏） 2020年 嘉圖現代藝術 香港

典亞藝博自2006年創辦以來，持續受香港及國際藝廊青睞，是國際藝壇、亞洲區內舉足輕重的藝術盛事。今年原訂於10月推出的展會，延期至11月26至30日，盛大回歸香港會議展覽中心，貴賓與則將於11月26日舉行，共有39間藝廊共襄盛舉。

典亞藝博創辦人及總監黑國強認為：「儘管在新冠肺炎疫情影響下，藝術界目前正面對前所未有的困難，但是整個藝術圈卻因而更加團結。大家不斷地作出一些新嘗試，包括各類型的線上項目；即便如此，我們認為一個實體展覽是更為重要的，縱然典亞藝博2020未能如預期舉辦，但我們仍為藝博會能於今年繼續進行而高興。與此同時，我們今年亦邀請巴塞爾藝術展策劃了一個名為『藝薈香港』的新項目，證明不論是古今中外的藝術都可以通過協商來作出一些新嘗試。中國人有句說話叫『否極泰來』，意旨往往事情是到最壞的時候便會好轉，甚至是新的發展。」

由於新冠疫情帶來時序且前所未有的挑戰，本次展會聚焦於香港畫廊和藝術機構，為大眾帶來本土但多元的藝術博覽會，同時推出全新線上活動「專家在線 Connecting with Specialists」，分享他們的專業領域及典藏，更緊密的聯繫著世界各地的觀眾、收藏家以及藝術愛好者。

本屆藝術博覽會古董商雲集了：Rossi & Rossi（倫敦／香港）及Barrère Hong Kong（香港），分別展出喜馬拉雅及中國古董、佛造像及古美術；東風堂（香港）了精選中國古代漆器；瑞斯帝中國藝術（香港）則帶來中國古代玉器等藝術品。當代藝術方面則有：漢雅軒（香港）呈現中國藝術家創作的現當代繪畫和雕塑；嘉圖現代藝術（香港）精選11位香港本地藝術家作品，其中包括管偉邦及邱榮豐...等；季豐軒畫廊（香港）呈獻藝術家李華和潘公凱雙個展；YEWN（香港）帶來藝術珠寶和當代藝術。為響應典亞藝博的跨類別收藏理念，Maria Kiang中國藝術（香港）與潔思園畫廊（香港／上海）將於博覽會現場欣然呈獻第二次合作展覽「合流Convergence」。是次展覽綜合藝術與設計，精選出中國古代文房雅玩、當代中國水墨藝術家任重和Adrian Choi設計工作室的一系列傑出作品。

值得一提的是，典亞藝博與香港Art Basel合作，迎來首次「藝薈香港－由巴塞爾藝術展呈獻」 （Hong Kong Spotlight by Art Basel），展出22間曾參展與香港Art Basel並於香港設有展覽空間的藝廊。參展的頂尖陣容包括：10號讚善里畫廊、布朗畫廊、Massimo De Carlo、德薩畫廊、世界畫廊、Empty Gallery、安全口、高古軒、季豐軒、藝術門、Simon Lee Gallery、立木畫廊、厲蔚閣、Contemporary by Angela Li、馬淩畫廊、Nanzuka、Anna Ning Fine Art、方由美術、佩斯、貝浩登、 當代唐人藝術中心以及維伍德畫廊。

蓮花曼陀羅蒙古紮納巴紮爾工坊 17-18世紀 銅合金鎏金 彩繪 高32公分 Rossi & Rossi 倫敦/香港
蓮花曼陀羅蒙古紮納巴紮爾工坊 17-18世紀 銅合金鎏金 彩繪 高32公分 Rossi & Rossi 倫敦/香港

2020典亞藝博參展商名單：ADAM藝全人、Art at All、Barrère Hong Kong、Boogie Woogie Photography、Tanya Baxter Contemporary、潔思園畫廊、恆藝館、東風堂、嘉圖現代藝術、漢雅軒、研木得益、Chong Ho Art Jewelry、香港藝術學院、香港癌症基金會、國際匠人協會、Italian Cultural Institute、Italian Arts Foundation、Maria Kiang中國藝術、季豐軒畫廊、Lalique Asia、Macey and Sons、Over the Influence、巴黎華雅古董珠寶、北京藝門、瑞斯帝中國藝術、Rossi & Rossi、Saboo、Soluna Fine Art、Karen Suen Fine Jewellery、大業藝術書店、Taschen、水墨會、The Sovereign Art Foundation、世正藝術、小倉山房、白石畫廊、滙寶閣古美術、一畫廊、YEWN。

宋/金 黑白玉童戲迷藏 高5.4公分 來源：日本私人收藏 瑞斯帝中國藝術 香港
宋/金 黑白玉童戲迷藏 高5.4公分 來源：日本私人收藏 瑞斯帝中國藝術 香港

2020年11月號,No.275
2020年11月號,No.275

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