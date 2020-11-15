90後耆老收藏家參與紐約蘇富比、佳士得拍賣 競得四件重要清乾隆玉器收藏

90後耆老收藏家張宗憲先生，雖受困疫情在香港動彈不得，但在9月中旬仍透過電話，參與紐約蘇富比、佳士得拍賣，競得四件重要清乾隆玉器收藏，為籌備已久的玉器展增添新力軍。

這波疫情不僅讓拍賣公司的拍賣人難以跨區域行動外，就連習慣於倫敦、紐約、香港春秋兩季拍賣活動的收藏家們也感到渡日如年，尤其在香港一待就是過半年、那裡都去不了的耆老收藏家張宗憲先生。雖然去不了紐約，但張先生在9月中旬則以電話連線方式參與了紐約蘇富比和佳士得拍賣；當然競拍的拍品，還是為了補強即將在香港佳士得籌劃的明清玉器展覽與出版的質量。

張先生很高興的告訴《CANS藝術新聞》，雖然他都一直待在香港家裡，那裡也不去不了，無法如同往年春秋兩季飛往倫敦、巴黎、紐約參與各地的拍賣會，但一個多月前，也就是9月22日的紐約蘇富比、9月25日的紐約佳士得拍賣，他透過電話參與了紐約這二家拍賣，並競得四件清乾隆玉器拍品。所囊括的四件重要玉器分別是在紐約蘇富比拍得乾隆《青白玉雕劉海戲金蟾擺件》、這是一件史蒂芬‧瓊肯三世（1978年逝）收藏。在紐約佳士得拍得一件乾隆《白玉雕童子洗象擺件》，這件分別是 C. T. Loo, by repute. The Property of a Gentleman; Sotheby's London, 28 October 1983, lot 170.Spink & Son, Ltd., London, 1983.The Irving Collection, New York, no. 424等人的舊藏。在紐約佳士得拍得一件清18/19世紀《白玉雕方勝形筆洗》，和一件乾隆《碧玉雕胡人獻寶圖筆筒》等。

張先生並對本刊表示，這次的疫情讓他在香港一待就是大半年，不能出國，只能在家待著，這是他一生從來沒有過的經驗。這動彈不得的出國限制讓他非常不適應，他說我的堂號叫「雲海閣」，是因為經常坐飛機，從飛機時窗外望出去，不是雲就是海，這便是我堂號的由來；如今大半年沒能坐上飛機，您說⋯我悶不悶啊！

對於這次透過電話競標在紐約拍場能囊括四件難得的玉器，張先生表示很開心，並且說現在距離明年底的玉器收藏展覽還有一段時間，或許現在到明年上半年還能充實買上幾件好玉器。活到老，學到老，買到了，是我保持年輕心境的最好方法！

以張先生一貫嚴謹認真的精神，相信明年他的玉器展覽和出版畫冊一定會是空前精彩絕倫。