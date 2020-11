90後耆老收藏家參與紐約蘇富比、佳士得拍賣 競得四件重要清乾隆玉器收藏

90後耆老收藏家張宗憲先生,雖受困疫情在香港動彈不得,但在9月中旬仍透過電話,參與紐約蘇富比、佳士得拍賣,競得四件重要清乾隆玉器收藏,為籌備已久的玉器展增添新力軍。

這波疫情不僅讓拍賣公司的拍賣人難以跨區域行動外,就連習慣於倫敦、紐約、香港春秋兩季拍賣活動的收藏家們也感到渡日如年,尤其在香港一待就是過半年、那裡都去不了的耆老收藏家張宗憲先生。雖然去不了紐約,但張先生在9月中旬則以電話連線方式參與了紐約蘇富比和佳士得拍賣;當然競拍的拍品,還是為了補強即將在香港佳士得籌劃的明清玉器展覽與出版的質量。

張先生很高興的告訴《CANS藝術新聞》,雖然他都一直待在香港家裡,那裡也不去不了,無法如同往年春秋兩季飛往倫敦、巴黎、紐約參與各地的拍賣會,但一個多月前,也就是9月22日的紐約蘇富比、9月25日的紐約佳士得拍賣,他透過電話參與了紐約這二家拍賣,並競得四件清乾隆玉器拍品。所囊括的四件重要玉器分別是在紐約蘇富比拍得乾隆《青白玉雕劉海戲金蟾擺件》、這是一件史蒂芬‧瓊肯三世(1978年逝)收藏。在紐約佳士得拍得一件乾隆《白玉雕童子洗象擺件》,這件分別是 C. T. Loo, by repute. The Property of a Gentleman; Sotheby's London, 28 October 1983, lot 170.Spink & Son, Ltd., London, 1983.The Irving Collection, New York, no. 424等人的舊藏。在紐約佳士得拍得一件清18/19世紀《白玉雕方勝形筆洗》,和一件乾隆《碧玉雕胡人獻寶圖筆筒》等。

張先生並對本刊表示,這次的疫情讓他在香港一待就是大半年,不能出國,只能在家待著,這是他一生從來沒有過的經驗。這動彈不得的出國限制讓他非常不適應,他說我的堂號叫「雲海閣」,是因為經常坐飛機,從飛機時窗外望出去,不是雲就是海,這便是我堂號的由來;如今大半年沒能坐上飛機,您說⋯我悶不悶啊!

對於這次透過電話競標在紐約拍場能囊括四件難得的玉器,張先生表示很開心,並且說現在距離明年底的玉器收藏展覽還有一段時間,或許現在到明年上半年還能充實買上幾件好玉器。活到老,學到老,買到了,是我保持年輕心境的最好方法!

以張先生一貫嚴謹認真的精神,相信明年他的玉器展覽和出版畫冊一定會是空前精彩絕倫。