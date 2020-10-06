10/1-11/1 上海嘉定博物館 【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】

10月1日，由嘉定博物館主辦、嘉定區收藏協會協辦的【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】將在嘉定博物館隆重開幕。

嘉定，古稱「疁城」，素有教化美譽，八百年來，名士代起，風教之隆，冠甲江南。在經濟發達、文化深厚的雙重滋養下，具有文人氣質的嘉定竹刻於明代中晚期應運而生。

竹，質地堅韌，身幹挺拔，與玉一樣，自古以來，深受文人喜愛。在嘉定，竹人即是文人，文人亦可為竹人。以竹為紙，以刀代筆，將胸中意象，繪於竹上。

在中國竹刻史上，嘉定作為竹刻藝術的聖地而享譽藝林直到今天。為了讓更多人瞭解嘉定竹刻，2018年1月，嘉定建縣800年之際，嘉定博物館與上海工藝美術博物館共同主辦了【上海當代竹刻精品展】；5月，廣受關注的【竹緣匠心－明清嘉定竹刻精品展】在嘉定竹刻博物館拉開序幕。時隔兩年，嘉定博物館再次舉辦【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】，通過展示鏤雕、圓雕、浮雕、淺刻等嘉定竹刻特有的藝術手法。

得益於竹刻藏家的鼎力支持，本次將有120餘件竹刻藝術珍品齊聚一堂，使公眾能夠再度近距離欣賞這些明清文人士大夫的齋中清玩、篋內珍藏。