10/28-11/1 北京 GFAA 嘉德典亞藝術週 即將登場

第七屆嘉德典亞藝術週（Guardian Fine Art Asia，簡稱GFAA）將於2020年10月28日至11月1日在北京嘉德藝術中心大樓舉行，其中10月28日為VIP預展。

本屆嘉德典亞將邀請聞名國際的藝廊及藝術機構參與，展品涵蓋東西方古玩、國際著名設計師精緻珠寶及鐘錶設計、古董銀器、歐洲裝飾藝術及二十世紀當代水墨。

典亞藝博創辦人及總監黑國強先生表示：「當前的經濟與政治環境，是全球都要面對的問題。可以看到，現在藝博會的運作是很成熟，但博覽會不可能一成不變，應該根據市場做出一些調整。和去年相比今年的博覽會更國際化，品種更多。嘉德典亞逐漸形成了自己一個很有效的系統，每一個參展商進來以後得到的服務都非常到位。」