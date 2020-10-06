快訊

歐美疫情又掃回台！美台商、法留學生共3人帶新冠肺炎返國

10/17-22 台北味餘書室2020年度展覽

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
清 雍正 青花仿成化梵文杯四只「大清雍正年製」款 直徑9.3公分 來源：舊金山G.T. Marsh & Co. 1971。佳士得紐約2010年3月編號1370。
清 雍正 青花仿成化梵文杯四只「大清雍正年製」款 直徑9.3公分 來源：舊金山G.T. Marsh & Co. 1971。佳士得紐約2010年3月編號1370。

每年都會推出年度精品展的台北味餘書室，今年度準備了清官窯瓷器、宋瓷、玉器、文房雜項及佛教文物等項目，多數都有出版和來歷紀錄，且是久未在市場露面的藏品。

展品當中，有一小批竹雕和文房器物尤為精彩，能使人眼睛一亮。

〈竹雕漁家嬰戲〉（高6.1公分）是清初嘉定竹雕上乘之作，刻家取竹根為材，作二小童玩耍遊戲狀；二童子頭頂雙髻，身著肚襠，倆人瞇著眼睛，笑開了嘴兒，小小個梨渦蕩漾在臉頰，模樣傳真可愛。〈清初竹雕松幹筆洗〉（長11公分）取竹根為材，蒼勁松幹由側邊蜿蜒而出，向左右扭轉分枝，老幹遒健如蒼龍擺尾，樹皮皴裂像龍鱗櫛比，竹根上氣鬚予以保留，樹皮鱗片與雕刻融為一體，渾然天成，形象與意境兼得。〈清雍正青花仿成化梵文杯四只〉（直徑9.3公分），是雍正朝仿製成化梵文杯的復古之作，杯外繪蓮托梵文，上下緣各飾青線一道，內裏無紋，款識亦仿成化方款式樣書「大清雍正年製」六字雙方款。

胎質細膩，釉水盈潤，青花發色清麗，誠為雍正御窯精品。

2020年10月號,No.273
2020年10月號,No.273

延伸閱讀

【故宮文物月刊】「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展介紹

保定 傳說堯帝故鄉 坐擁皇家陵園

長城最大敵樓 九眼樓開放

量化標準審核延退 難留住最不該退休的大學教師

相關新聞

10/1-11/1 上海嘉定博物館 【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】

10月1日，由嘉定博物館主辦、嘉定區收藏協會協辦的【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】將在嘉定博物館隆重開幕。

10/28-11/1 北京 GFAA 嘉德典亞藝術週 即將登場

第七屆嘉德典亞藝術週（Guardian Fine Art Asia，簡稱GFAA）將於2020年10月28日至11月1日在北京嘉德藝術中心大樓舉行，其中10月28日為VIP預展。

10/17-22 台北味餘書室2020年度展覽

每年都會推出年度精品展的台北味餘書室，今年度準備了清官窯瓷器、宋瓷、玉器、文房雜項及佛教文物等項目，多數都有出版和來歷紀錄，且是久未在市場露面的藏品。

朵雲軒120週年拍賣創佳績 再次激活疫情下的中國拍賣市場熱情

9月23日，微信朋友圈一直發來上海朵雲軒拍賣幾件書法拍品屢創高價的貼文，其中有弘一、康有為、齊白石、吳昌碩、梁啟超等近現代的名人書法。這些上拍的名人書法作品無畏買家無法親臨現場的困境，透過網上、透過電話，展現了實體拍賣現場與網上連線互動拍賣的新模式，這對於一個已營運120年的百年朵雲軒藝術品營銷公司而言，無疑又是一次翻山越嶺的轉型。

藏傳佛教藝術專輯 上師與成就者

2010年7、8月刊《CANS藝術新聞》曾接連推出藏傳佛教專輯「造像篇」、「唐卡篇」，廣受讀者的好評。隨著藏傳佛教拍賣市場的不斷升溫，就拍賣市場的變化，本刊又在2019年1月回顧了藏傳佛教歷年拍賣成交拍品，編輯出版了「藏傳佛教造像TOP 100」專輯。

追尋雪山下的幡影 專訪喜馬拉雅藝術史學者

追尋雪山下的幡影

中國古典家具系列專輯 黃花梨 {羅漢床、榻}

繼上期推出中國古典家具系列專輯「黃花梨｛案｝TOP 50」，並專訪到「嘉木堂」主人伍嘉恩談論三十年的黃花梨市場動態廣獲讀者佳評後，本期《CANS藝術新聞》再度推出「黃花梨｛羅漢床、榻｝TOP 25」，帶領讀者回顧歷年「羅漢床 TOP 25」、「榻 TOP 25」拍賣成交拍品，並邀請到另一位在中國古家具市場與文化品味的重要推手「春在文化及雅典襍」創辦人陳仁毅，總結分享其30多年來所累積對於中國古典家具的見解與收藏哲學。

紐約邦瀚斯公布人事命令 9/1起生效 Michael C. Hughes、Bruce MacLaren 皆將升任副總裁

紐約邦瀚斯於8月18日宣布兩道人事委任命令：Michael C. Hughes 將升任副總裁兼美國區中國瓷器及工藝精品部主管，9月1日起駐職紐約辦事處。Bruce MacLaren 則將升為副總裁兼美國區中國書畫部資深專家及中國工藝精品部資深專家。

9/10-11/15 北京故宮盛大推出 【丹宸永固－紫禁城建成六百年】特展

在疫情衝擊之下，全球藝術展覽活動皆充滿不確定性，北京故宮原本於今年初宣布的精采年度展覽計畫，也在漫長的閉館期間顯得遙遙無期。

流動性的問題 讓疫情中的藝術品市場顯得脆弱

就在7、8月，受阻於疫情的東京、大阪、香港、臺北、北京的拍賣公司，都陸續完成準備已久的實體拍賣會，當然今年拍賣會的規模和拍品都不如往常，顯然藝術品市場受到疫情衝擊相當嚴重。除了拍賣公司營運亂了陣腳外，多數藝術品成交價都大幅下滑，

9/1-10/31 北京故宮【千古風流人物：故宮博物院藏蘇軾主題 書畫特展】

2020年是紫禁城建成600年，同時也是故宮博物院95周年，北京故宮年度展覽計畫，最引人矚目的【千古風流人物：故宮博物院藏蘇軾主題書畫特展】於9月1日盛大開幕，預計展至10月31日止。

8/25-31【陳獨秀、胡適重要文獻特展】北京首發 開啟4座省市巡展

適逢新文化運動105周年，以新發現的亞東圖書館藏陳獨秀、胡適系列文獻為契機，華藝國際特別支持、在藝聯合雲杪文化發起並主辦【亞東圖書館遺珍－陳獨秀、胡適重要文獻特展】，於8月25至31日在北京商務印書館涵芬樓藝術館啟幕。

熱門新聞

藝術是生命動能的引擎 從心出發的美育機構

追尋雪山下的幡影 專訪喜馬拉雅藝術史學者

10/1-11/1 上海嘉定博物館 【疁城仙工－明清嘉定竹刻特展】

10/28-11/1 北京 GFAA 嘉德典亞藝術週 即將登場

10/17-22 台北味餘書室2020年度展覽

朵雲軒120週年拍賣創佳績 再次激活疫情下的中國拍賣市場熱情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。