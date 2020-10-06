10/17-22 台北味餘書室2020年度展覽

每年都會推出年度精品展的台北味餘書室，今年度準備了清官窯瓷器、宋瓷、玉器、文房雜項及佛教文物等項目，多數都有出版和來歷紀錄，且是久未在市場露面的藏品。

展品當中，有一小批竹雕和文房器物尤為精彩，能使人眼睛一亮。

〈竹雕漁家嬰戲〉（高6.1公分）是清初嘉定竹雕上乘之作，刻家取竹根為材，作二小童玩耍遊戲狀；二童子頭頂雙髻，身著肚襠，倆人瞇著眼睛，笑開了嘴兒，小小個梨渦蕩漾在臉頰，模樣傳真可愛。〈清初竹雕松幹筆洗〉（長11公分）取竹根為材，蒼勁松幹由側邊蜿蜒而出，向左右扭轉分枝，老幹遒健如蒼龍擺尾，樹皮皴裂像龍鱗櫛比，竹根上氣鬚予以保留，樹皮鱗片與雕刻融為一體，渾然天成，形象與意境兼得。〈清雍正青花仿成化梵文杯四只〉（直徑9.3公分），是雍正朝仿製成化梵文杯的復古之作，杯外繪蓮托梵文，上下緣各飾青線一道，內裏無紋，款識亦仿成化方款式樣書「大清雍正年製」六字雙方款。

胎質細膩，釉水盈潤，青花發色清麗，誠為雍正御窯精品。