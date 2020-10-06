朵雲軒120週年拍賣創佳績 再次激活疫情下的中國拍賣市場熱情

9月23日，微信朋友圈一直發來上海朵雲軒拍賣幾件書法拍品屢創高價的貼文，其中有弘一、康有為、齊白石、吳昌碩、梁啟超等近現代的名人書法。這些上拍的名人書法作品無畏買家無法親臨現場的困境，透過網上、透過電話，展現了實體拍賣現場與網上連線互動拍賣的新模式，這對於一個已營運120年的百年朵雲軒藝術品營銷公司而言，無疑又是一次翻山越嶺的轉型。

大庫藏品釋出 成為朵雲軒120周年備受關注的風景線

上網查找才知道這是朵雲軒迎接創建120週年慶的拍賣活動，對於這個曾經敲響中國大陸拍賣第一槌的上海朵雲軒而言，120週年拍賣活動絕對是大事；尤其是開大庫釋放藏品這件大事，這是要驚動整個書畫收藏圈子的。但朵雲軒還是跟平常拍賣一樣的低調沒有做過多的宣傳，直到拍賣結果出爐後，才知道朵雲軒拿出一批大庫藏品，辦了一場煙火轟隆作響的120週年拍賣會，很多人都來不及參與到。當然大拍才是朵雲軒120周年慶典的重頭戲，這個曾敲響中國大陸藝術品拍賣第一槌的上海朵雲軒拍賣公司在9月23、24日兩天舉辦大拍。藏品大庫是朵雲軒的蓄水池，過去一直以新換陳不斷以新的作品收購來充實庫藏，使得外界對於朵雲軒書畫庫藏一直保有真實度的信任。這次朵雲軒從大庫裡精挑細選了59件涵蓋古代繪畫、近現代繪畫、歷代書法和碑帖印譜，不乏王鐸、董其昌、齊白石、張大千、黃賓虹等名家力作，可謂星光熠熠。而今年適逢弘一大師誕辰140周年，朵雲軒也推出弘一大師書法專題。11件作品創作時間跨度長，作品形式豐富，可說是同一專場弘一大師作品最多的一場拍賣會。有朵雲軒老字號的背書，這場弘一作品件件都以超過市場想像的拍賣高價成交，弘一書法成為這波疫情書法市場逆風而行的最好標的。

線上線下同步拍賣 已成為中國拍賣新模式 暨老牌公司迎向未來的新動力

此次朵雲軒120周年慶典拍賣，共有14個專場，1200多件拍品。最為創新的是本次拍賣會現場是通過微信小程序「朵雲軒同步拍」進行直播，買家可通過微信「朵雲軒同步拍」觀摩和競價。線下拍賣轉型成為線上線下同步拍賣，同時推出拍賣小程序，這是120周年的朵雲軒在疫情中所邁出新的一步。在拍賣前一週，朵雲軒在上海南京東路步行街朵雲軒門店迎來換裝盛典，位於南京東路422號的朵雲軒門店整體修繕完畢新裝開幕，探索藝術品新零售業態。百年來，尤其是1960年新記朵雲軒重組後，已由一家箋扇小店，發展成為集藝術品拍賣、古籍拍賣、門店銷售及木版水印生產性保護等多元業態的集團化文化藝術經營綜合體。不過回顧朵雲軒的歷史，書畫收藏及鑑定才是其核心價值，而大庫裡的收藏富甲一方、深不可測。1986年以謝稚柳為組長的古書畫鑒定組曾在朵雲軒鑒定三個半月，事後有1172件書畫被收入《中國古代書畫目錄》，超過上海地區除上海博物館以外其它9家單位的總和（1097件），有212件書畫被收入《中國古代書畫圖目》，有302件書畫被徵調上博、遼博等充實館藏。所以樹立藝術品鑒藏和書畫家之家，這才是上海朵雲軒留給藝術品行業的權威品牌印象，難怪這次大庫藏品釋出，縱使買家無法親自前來現場，基於對朵雲軒品牌的信任，還是投以出價熱情，於是有了今天我們所看到的120週年慶拍賣高價成交的盛況。

Lot 664 弘一 行書 紙本橫披 成交價RMB 11,500,000 朵雲軒拍賣

朵雲軒的「中國第一拍」 成為中國藝術品發展的里程碑

回顧1992年8月，由祝君波先生領導的朵雲軒註冊成立了中國大陸第一家藝術品拍賣公司—上海朵雲軒藝術品拍賣公司。1993年6月20日，在他領軍下朵雲軒首屆藝術品拍賣會在上海首次拍賣，吸引全球藝術愛好者的關注並取得巨大成功，迅速激活了潛力巨大的中國藝術品市場。對於開創朵雲軒「中國第一拍」（比北京的中國嘉德拍賣更早），成為中國藝術品發展里程碑的祝君波先生而言，如果當年是選擇自己創業，而不是作為官方代表改造朵雲軒，今天祝君波先生在上海拍賣行業的定位，將更像是北京嘉德拍賣公司的創辦人陳東升先生。甚至有人說到，如果祝先生當年選擇在上海創建私有制拍賣公司，今天的中國拍賣版圖就不會「北重南輕」了！可見外界對於曾經開創朵雲軒「中國第一拍」祝君波先生的期待與好評。

經過這次疫情，「朵雲軒」這個中國老牌藝術品公司，已能適應新時代變遷及疫情的壓力，並走出老幹新枝的新營運模式。就在2020年120週年慶後，對於作為上海拍賣領頭羊地位的朵雲軒，我們又有了更深遠的期許。畢竟相對於北京，上海拍賣行業的弱勢是有目共睹的現實，而轉型後的朵雲軒正是上海拍賣業及收藏界所期待向上的力量。