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藏傳佛教藝術專輯 上師與成就者

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
故宮南院【呼畢勒罕－清代活佛文物大展】中，其中一展櫃呈現了一組難得的內蒙造像精品， 由左至右依序為金剛手、金剛亥母、六臂大黑天、吉祥天母。
故宮南院【呼畢勒罕－清代活佛文物大展】中，其中一展櫃呈現了一組難得的內蒙造像精品， 由左至右依序為金剛手、金剛亥母、六臂大黑天、吉祥天母。

2010年7、8月刊《CANS藝術新聞》曾接連推出藏傳佛教專輯「造像篇」、「唐卡篇」，廣受讀者的好評。隨著藏傳佛教拍賣市場的不斷升溫，就拍賣市場的變化，本刊又在2019年1月回顧了藏傳佛教歷年拍賣成交拍品，編輯出版了「藏傳佛教造像TOP 100」專輯。然而，過去我們看到市場上的佛像文物（無論是漢地或藏傳），收藏項目多半聚焦在佛、菩薩，但藏傳佛教藝術品在宗教傳承中最具特色的「上師像」，其拍賣價格行情在近幾年持續看漲，是目前熱門流行的品類之一。隨著市場日益成熟，收藏家對藏傳佛教更加理解後，無論是出於藝術性或宗教性的原因，「上師像」未來市場相當可期。

本期我們編輯部再度與《骨董拍賣年鑑》攜手合作，盤點回顧自90年代以來，曾出現在藝術市場中的「上師像」與「成就者像」精彩拍品。並邀請到邦瀚斯拍賣公司印度、喜馬拉雅及東南亞藝術全球負責人兼亞洲區執行董事 Edward Wilkinson、中國嘉德國際拍賣有限公司佛教藝術顧問錢行偉、資深喜馬拉雅藝術經紀商 Fabio Rossi、資深佛教藝術經紀商平養居林金春等專家，分享他們這幾年所觀察到的藏傳佛教藝術與上師像市場發展的變化。

為搭配藏傳佛教藝術「上師像」專輯，本期還有兩篇有關於藏傳佛教藝術精彩人物的專訪。其一是台灣故宮南院助理研究員鍾子寅為我們導覽介紹現正展出的【呼畢勒罕－清代活佛文物大展】，這批集結了故宮院藏與民間收藏的造像、唐卡、文獻作品，共同呈現了清廷與各重要活佛間的互動，以及清宮藏傳佛教藝術的特色。其二是本期「後浪」欄目專訪到的喜馬拉雅藝術學術圈後起之秀陳秉揚，從他在藏區、印度、尼泊爾及東南亞之旅聊起，並分享到近年於北京止觀美術館擔任研究員，及負責喜馬拉雅藝術資源網之編審翻譯的研究心得。

相信本期內容所囊括的藏傳佛教藝術在文博界及拍賣圈的紮實報導，可以為對此領域感興趣的讀者帶來豐碩的收穫與啟發。

2020年10月號,No.273
2020年10月號,No.273

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