中國古典家具系列專輯 黃花梨 {羅漢床、榻}

繼上期推出中國古典家具系列專輯「黃花梨｛案｝TOP 50」，並專訪到「嘉木堂」主人伍嘉恩談論三十年的黃花梨市場動態廣獲讀者佳評後，本期《CANS藝術新聞》再度推出「黃花梨｛羅漢床、榻｝TOP 25」，帶領讀者回顧歷年「羅漢床 TOP 25」、「榻 TOP 25」拍賣成交拍品，並邀請到另一位在中國古家具市場與文化品味的重要推手「春在文化及雅典襍」創辦人陳仁毅，總結分享其30多年來所累積對於中國古典家具的見解與收藏哲學。

陳仁毅歷經了1980年代末期在中國鏟地皮、大量經手老家具練眼力的階段；更早在1990年代便進軍西方市場，包括富達基金全球總裁 Edward Johnson III、明尼亞波利斯美術館重要贊助者 Bruce Dayton、Yahoo 創辦人楊致遠等人都是他密切往來顧問的重要收藏家。幾十年親身參與市場、深諳家具版塊的陳仁毅相信：目前還有許多藏於西方私人收藏的精品從未公開，而這些老藏家傾向將畢生藏品贈予博物館，未來流通機會渺茫；但這也代表將來若有精品釋出，全新的家具價值定位是可期的。

無獨有偶地，本期「精采人物」專訪到的這位「可園」主人劉傳俊，也是早在90年代初期便踏入中國古典家具領域的資深行家，這三十年來他也見證了家具市場的從無到有與崛起，所經手過的古典家具頗豐且精。劉傳俊亦認為：中國古典家具市場相對其他骨董藝術品項要來得穩定，且精品家具行情還會呈升勢。本次專訪中，劉傳俊也對現階段中國古典家具市場做了全面剖析，相當精采。

從十面靈璧圖卷 到五王醉歸圖 令人期待的秋拍季 即將到來

剛在香港、北京、東京、大阪、台北等地結束春、夏拍的各家拍賣公司，面對疫情的衝擊正以實體+網拍模式逐漸摸索出生存之道，如今又馬不停蹄地迎來今年的秋拍，從九月開始，紐約、香港、北京、上海、廈門、東京、台北等城市都將有大小型實體及網路拍賣會。

本期封面故事是北京保利即將於10月13-20日隆重舉辦的15週年慶典拍賣會，重中之重莫過於一系列來自北美「十面靈璧山居」舊藏珍品，包括吳彬〈十面靈璧圖卷〉、一批清官窯瓷器如一整套康熙五彩十二月花神杯、逍遙座專場中的紫檀及黃花梨家具等精彩拍品。香港蘇富比10月秋拍則會再次推出「凝盈一色」專場並上拍一批黃花梨家具，引人注目的還有重要古畫任仁發〈五王醉歸圖〉也將上拍。至於迎來25周年大拍的中貿聖佳已確定將在10月14-17日在北京舉辦規模盛大的拍賣。而設籍廣州，並在香港均有拍賣活動的華藝國際拍賣也將在10月13-18日在北京舉行首拍，此舉也說明了其逐鹿中原的決心。

而東京中央也宣告將在9月13日啟動東京、香港兩地聯合拍賣，可以預見9-10月的中國藝術品拍賣市場會有多熱鬧！希望這也代表著市場已擺脫疫情束縛，並將以無比的熱情與購買力來擁抱這已沉悶了近半年的藝術市場。