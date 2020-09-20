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紐約邦瀚斯公布人事命令 9/1起生效 Michael C. Hughes、Bruce MacLaren 皆將升任副總裁

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

紐約邦瀚斯於8月18日宣布兩道人事委任命令：Michael C. Hughes 將升任副總裁兼美國區中國瓷器及工藝精品部主管，9月1日起駐職紐約辦事處。Bruce MacLaren 則將升為副總裁兼美國區中國書畫部資深專家及中國工藝精品部資深專家。

加入邦瀚斯前，Hughes已是活躍於紐約的中國藝術品專家，除了經營其公司Michael C. Hughes LLC以外，亦為紐約亞洲藝術週之現任董事會總裁以及國際中國鼻煙壺學會（International Chinese Snuff Bottle Society）董事。在他自立門戶之前，Hughes曾任職於佳士得拍賣行逾16年之久，先後駐職倫敦、紐約、洛杉磯。

MacLaren自2010年加盟邦瀚斯以來，成功徵集多個重要收藏，包括2015年5月以高達3,999,000美元成交之王翬〈山水冊〉，及2012年5月以1,963,000美元高價成交之吳冠中〈山城魚池〉。

在加盟邦瀚斯前，MacLaren曾於美國迪美博物 （Peabody EssexMuseum）出任中國藝術策展人達10年之久，亦曾任著名「蔭餘堂」計劃之助理策展人。

2020年9月號,No.272
2020年9月號,No.272

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