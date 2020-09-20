9/10-11/15 北京故宮盛大推出 【丹宸永固－紫禁城建成六百年】特展

在疫情衝擊之下，全球藝術展覽活動皆充滿不確定性，北京故宮原本於今年初宣布的精采年度展覽計畫，也在漫長的閉館期間顯得遙遙無期。然而，院方終於在8月31日發布公告，【丹宸永固－紫禁城建成六百年】特展確定將在9月10日至11月15日期間於午門展廳展出，與民眾共慶紫禁城建成600年！

紫禁城宮殿建成於明永樂十八年（1420年），作為明清兩代的皇宮，共有24位皇帝在此生活居住，這裡也是中國文化「有容乃大」的實物例證。

此次展覽展出了諸多精品文物：《徐顯卿宦跡圖冊》全面真實記錄了徐顯卿作為一位明代翰林官員的成長歷程和仕宦生涯，本次展出了圖冊中的兩頁，觀眾可看到距今400多年前明代中晚期紫禁城午門及太和殿廣場的真實情景。此次還將展出一套原置於屋脊上的小獸，此為康熙三十四年（1695）重建太和殿時的原件，每件小獸都有美好的象徵寓意，尤其是最後一件「行什」，只在太和殿出現，是個孤例，也是太和殿建築無上等級的體現。而一件在正樓展廳甯壽宮區展出的漆紗，製作於1773年，這是它在二百多年來首度與公眾見面，因其脆弱的表面狀況，以後恐怕也不容易再有機會公開展出！甯壽宮花園的內簷裝修是公認的乾隆時期工藝巔峰水準，紫禁城內無出其右。而這件漆紗的工藝複雜程度與製作難度，即使在甯壽宮花園之中，也稱得上數一數二。以今天的科學技術，仍未能實現對其工藝的徹底理解，更難以原樣複製。

相信在對紫禁城600年歷史的回望中，觀眾得以更好地理解貫穿紫禁城「時」、「空」的歷史文化，去感受宮殿技術與藝術完美結合的最高境界，感悟中華傳統文化的無窮魅力，也因此能更加系統地參觀紫禁城。