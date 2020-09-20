快訊

台灣第一例！台泥水泥窯代燒垃圾案獲環評大會通過

林志玲驚傳開刀動手術 經紀人透露現況

流動性的問題 讓疫情中的藝術品市場顯得脆弱

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

就在7、8月，受阻於疫情的東京、大阪、香港、臺北、北京的拍賣公司，都陸續完成準備已久的實體拍賣會，當然今年拍賣會的規模和拍品都不如往常，顯然藝術品市場受到疫情衝擊相當嚴重。除了拍賣公司營運亂了陣腳外，多數藝術品成交價都大幅下滑，有的甚至打了對折、三折；在缺乏新買家進場下，這波藝術市場相對於股市、房市，修正幅度更大，當然這跟藝術品流動性不足缺陷有很大的關係。

5月份，華爾街對沖基金大佬 Paul Tudor Jones和Lorenzo Giorgianni共同寫了一篇《The Great Monetary Inflation》報告，報告的觀點已經體現在標題上了。Paul Tudor Jones認為：全球央行大量的增發貨幣，必然會出現一次前所未有的貨幣通脹，那麼什麼樣的資產會會能保值受益呢？

Paul Tudor Jones認為的避險投資有四項：

1、黃金／2500年以來一直能保持其避險價值。

2、國債／歷史看來是抗滯漲和央行帶來通脹的理想工具。

3、納斯達克100／過去10年量化寬鬆後能帶來股市價格的快速上升。

4、比特幣／比特幣—稀缺性溢價是目前全球唯一可交易，擁有固定供給的資產，上限2100萬枚。

很遺憾的，他沒有把藝術品、珠寶、名錶等稀有珍藏列入，甚至對房地產也不看好，主要原因還是這些投資標的缺乏立即流動性。

這波疫情讓流動性變得特別重要

流動性是一個過去並不重要的事情，投資者往往缺乏談論，直到疫情發生這段期間，很多人生意受到影響突然停了下來，例如航空、餐飲、旅遊、名品業都受到很大的衝擊；沒有了過去續命的正常收入，在現金流斷鏈下許多公司只能宣告關門倒閉，大家才真正意識到流動性的重要性。當然在流動性前題下，現金極為重要且必須，但在各國政府大量印鈔下，現金卻有貶值風險。所以尋著一個具有抗通膨且容易變現的投資標的就變得特別關鍵。傳統的投資會偏好黃金，這也是黃金行情一路飆漲的原因，毫無疑問「黃金」是這波印鈔通脹下最大的贏家。排名第二的是美國30年期國債收益。排名第三的是納斯達克100。排名第四的是比特幣。在全球24小時7天都可以被交易、同樣具有現金功能的比特幣，又因為它能夠作為存儲價值的貨幣而受到這回華爾街投資大佬的推薦。

關於比特幣的知識，是一直關注和投資比特幣以及相關產業的劉禧Louis Liu(我的兒子）提供給我的；當然Paul Tudor Jones這篇《The Great Monetary Inflation》關於在偉大貨幣通脹中如何選擇避難一文也是他傳給我的。他想跟我傳達的是：這位華爾街對沖基金大佬已看中了比特幣外，也提醒我關於藝術品收藏所存在的流動性風險。

疫情讓藝術品投資 出現流動性的風險

所謂「盛世興收藏」，這是喜歡藝術品收藏的投資人都明白的前題。所謂「盛世」就是沒有戰亂、沒有變局的太平盛世，人們有了財富、多餘的錢，自然附庸風雅的會買些藝術品。至於「亂世」，就是黃金當道了！這也是黃金為何在這波貨幣通脹「亂世」下一路飆漲的原因。

現今藝術品收藏，早已不再是富而好禮的文化喜好，價格的翻揚讓購藏藝術品更像是買房地產，甚至金額比房地產還大還貴。但是藝術品，不像是房地產，有銀行提供完善的融資貸款服務，大部份都是實打實的現金買賣，因此往往到了急需用錢時候，無法把手上的藝術品提供給銀行抵押獲得現金，其流動性遠遠不比房地產，這就是藝術品收藏與投資的致命傷。當然，對於藝術品是否可以作為資產投資的一環，我們可以仿效房地產給予金融上的抵押融資服務，但藝術品存在著產品的差異性、特殊性及非民生必需性，要整個金融系統提供標準化的全面性服務並不容易。但藝術品作為資產保值卻還是有它的獨特功能，因為金融資產的第一步是「store of value」，只是藝術品保值的功能相對於侷限在個人，而這正是喜歡研究投資的兒子對我的提醒。

藝術品收藏是投資、還是體現個人品味的文化行為，在沒有發生新冠疫情前似乎也不用太去爭議。就如同航空業、觀光業從來就不會想到突然旅客不見了！沒有了旅客就沒有現金可以繼續營運，只能宣告停止營運或是倒閉，當然這是行業人難以預測的，所以在這波疫情衝擊下能存活下來的經營者，更體現保守的難能可貴。

至於藝術品收藏是投資，還是體現個人品味的文化行為，相信大家都有各自的解讀及面對。「留得青山在、不怕沒柴燒」是句老話，但凡事量力而為，或許是這波疫情老天爺給大家的生存啟發。

2020年9月號,No.272
2020年9月號,No.272

延伸閱讀

避險降溫 黃金ETF連三周失血

空中比特幣俱樂部涉吸金6千多萬 10人遭訴

日新戲院顏水龍壁畫「旭日東昇」 北市：未來另覓地點重現

每個人都能珍藏的羅浮宮藝術品！diptyque奧索尼爾玫瑰

相關新聞

中國古典家具系列專輯 黃花梨 {羅漢床、榻}

繼上期推出中國古典家具系列專輯「黃花梨｛案｝TOP 50」，並專訪到「嘉木堂」主人伍嘉恩談論三十年的黃花梨市場動態廣獲讀者佳評後，本期《CANS藝術新聞》再度推出「黃花梨｛羅漢床、榻｝TOP 25」，帶領讀者回顧歷年「羅漢床 TOP 25」、「榻 TOP 25」拍賣成交拍品，並邀請到另一位在中國古家具市場與文化品味的重要推手「春在文化及雅典襍」創辦人陳仁毅，總結分享其30多年來所累積對於中國古典家具的見解與收藏哲學。

紐約邦瀚斯公布人事命令 9/1起生效 Michael C. Hughes、Bruce MacLaren 皆將升任副總裁

紐約邦瀚斯於8月18日宣布兩道人事委任命令：Michael C. Hughes 將升任副總裁兼美國區中國瓷器及工藝精品部主管，9月1日起駐職紐約辦事處。Bruce MacLaren 則將升為副總裁兼美國區中國書畫部資深專家及中國工藝精品部資深專家。

9/10-11/15 北京故宮盛大推出 【丹宸永固－紫禁城建成六百年】特展

在疫情衝擊之下，全球藝術展覽活動皆充滿不確定性，北京故宮原本於今年初宣布的精采年度展覽計畫，也在漫長的閉館期間顯得遙遙無期。

流動性的問題 讓疫情中的藝術品市場顯得脆弱

就在7、8月，受阻於疫情的東京、大阪、香港、臺北、北京的拍賣公司，都陸續完成準備已久的實體拍賣會，當然今年拍賣會的規模和拍品都不如往常，顯然藝術品市場受到疫情衝擊相當嚴重。除了拍賣公司營運亂了陣腳外，多數藝術品成交價都大幅下滑，

9/1-10/31 北京故宮【千古風流人物：故宮博物院藏蘇軾主題 書畫特展】

2020年是紫禁城建成600年，同時也是故宮博物院95周年，北京故宮年度展覽計畫，最引人矚目的【千古風流人物：故宮博物院藏蘇軾主題書畫特展】於9月1日盛大開幕，預計展至10月31日止。

8/25-31【陳獨秀、胡適重要文獻特展】北京首發 開啟4座省市巡展

適逢新文化運動105周年，以新發現的亞東圖書館藏陳獨秀、胡適系列文獻為契機，華藝國際特別支持、在藝聯合雲杪文化發起並主辦【亞東圖書館遺珍－陳獨秀、胡適重要文獻特展】，於8月25至31日在北京商務印書館涵芬樓藝術館啟幕。

8/18 台北故宮【風格故事－康熙御製琺瑯彩瓷特展】開幕

台北故宮於8月18日推出【風格故事－康熙御製琺瑯彩瓷特展】，分為「皇帝實驗室的試作」和「御製風格」兩大單元，預計展至明年10月底。

中國古典家具系列專輯 － 「黃花梨 案」

《CANS藝術新聞》特此製作「中國古典家具系列專輯」，但由於古典家具行情在這十多年來隨著中國藝術市場的蓬勃發展亦全面上漲，加上家具品種本就多樣，以致編輯部決定本期先聚焦推出「黃花梨－案」專輯，收錄歷年拍賣成交TOP 50拍品並精選部分早期成交價格較低、但卻相當重要的精品黃花梨案，除此更邀請到被譽為「黃花梨皇后」的「嘉木堂」主人伍嘉恩女士，談談近30年來她所親力親為經歷的 「黃花梨的世界」。

「史博藝術家日」8月紀念攝影大師郎靜山

目前仍在閉館整修中的台北歷史博物館，秉持「修館不休館，服務不打烊」精神，自今年4月起依序選出該館典藏超過百件作品的藝術家，並依其生日設定為該藝術家日，推出「史博藝術家日」專題介紹其生平、貢獻、重要作品等

後疫情時代 各大拍賣公司最新動態

一再推遲的香港春季拍賣，終於在7月上旬舉辦，同期舉槌的有蘇富比、佳士得、邦瀚斯、嘉德、保利等公司。這是全球在新冠肺炎影響下首次舉辦大規模的實體拍賣，因此備受關注。此次拍賣在禍福未定、充滿觀望的疑慮下開出大紅盤，包括香港蘇富比32.2億港元，佳士得18.4億港元、邦瀚斯3900萬港元、嘉德1000萬港元、保利9190萬港元，沸騰了中國藝術品市場。

危機就是轉機！疫情讓拍賣人找到了線上拍賣的活路

2020年初農曆年前，就在中國新冠疫情爆發的前期，本人在北京曾與趙旭先生有過一場談話，對剛剛開始的新冠疫情做了藝術市場的預測。

2021/6/30-9/12 【三菱至寶展：紀念三菱創業150周年】

坐落在東京丸之內鬧區，成立於2010年的三菱一號館美術館，是一棟設計建造於1894年的西式建築物，在此每年會舉辦三次與原建築相同時代、主要聚焦於19世紀後半的西洋藝術展。

熱門新聞

價差3000倍的仿古琴

百年張愛玲 談民國女子的後四十回人生

2020最後一季 威格摩送上百場節目

中國古典家具系列專輯 黃花梨 {羅漢床、榻}

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 參

高雄市產業發展協會暨新願藝術執行長 王家荺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。