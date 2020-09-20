9/1-10/31 北京故宮【千古風流人物：故宮博物院藏蘇軾主題 書畫特展】
2020年是紫禁城建成600年，同時也是故宮博物院95周年，北京故宮年度展覽計畫，最引人矚目的【千古風流人物：故宮博物院藏蘇軾主題書畫特展】於9月1日盛大開幕，預計展至10月31日止。
本次展品約70餘件，分四個單元呈現蘇軾的藝術成就：「朋友圈：勝事傳說誇友朋」、「詩詞家：蘇子作詩如見畫」、「書法家：我書意造本無法」、「文人典範：人間有味是清歡」。
被譽為史無前例、規模最大的蘇軾書畫特展，本次除了公開展出多件難得的蘇軾真跡，如〈新歲展慶帖、人來得書帖合卷〉、〈題王詵詩詞帖頁〉、〈三馬圖讚並引殘卷〉、〈治平帖卷〉、〈歸院帖卷〉、〈春中帖頁〉等等書法、繪畫、碑帖展品，故宮更誠意十足地一併推出歐陽脩、蔡襄、黃庭堅、米芾、趙孟頫、鮮于樞、祝允明、徐渭、吳鎮、文徵明、董其昌、仇英等等多位重量級書畫藝術家作品，令觀眾一飽眼福！
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