8/25-31【陳獨秀、胡適重要文獻特展】北京首發 開啟4座省市巡展
適逢新文化運動105周年，以新發現的亞東圖書館藏陳獨秀、胡適系列文獻為契機，華藝國際特別支持、在藝聯合雲杪文化發起並主辦【亞東圖書館遺珍－陳獨秀、胡適重要文獻特展】，於8月25至31日在北京商務印書館涵芬樓藝術館啟幕。
本次展出亞東圖書館陳獨秀、胡適等9種重要文獻，是塵封百年的亞東遺珍首度集結面世，包括目前最完整的《胡適留學日記》手稿、陳獨秀《〈科學與人生觀〉序》、胡適《跋〈紅樓夢〉考證（一）（二）》以及胡適與友人往來信劄等。
北京站落幕之後，此展將隨即開啟全國巡展，重訪亞東圖書館、陳獨秀、胡適生命中最重要的另外4座省市，9月初預計前往上海、南京、杭州，最終回到陳獨秀與胡適的故鄉安徽，以特展、學術研討會、專題短片為形式，開啟一程跨越百年的文化尋訪之旅。
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