8/18 台北故宮【風格故事－康熙御製琺瑯彩瓷特展】開幕

台北故宮於8月18日推出【風格故事－康熙御製琺瑯彩瓷特展】，分為「皇帝實驗室的試作」和「御製風格」兩大單元，預計展至明年10月底。

在「皇帝實驗室的試作」單元，展出原本收納於紫禁城景陽宮的一批試作品。其中胭脂紅彩系列，是清代本土技術效法西洋金紅彩，在釉中加入「金」元素，新創而成的粉紅色系胭脂紅彩，色澤嬌嫩鮮豔，高貴典雅。

在「御製風格」單元，則從「皇家標記」、「山花野菊」和「宮廷潮色」視角，引領民眾認識康熙御製琺瑯彩瓷的風格特色。

特別值得一提的是，有種「藍色菊花」是康熙朝琺瑯彩瓷中常見的花朵小標記，穿插於具象花叢，偶而也和粉色品種一起出現，若是對照康熙44年皇帝題記畫家蔣廷錫〈野菊〉軸中，以「山花野菊喜清風，塞北烟光報嶺楓」歌誦出巡塞外認識的小菊花，觀眾或可捕捉到皇帝的旅途記憶，是如何轉換成御製風格的有趣軼事！