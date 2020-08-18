中國古典家具系列專輯 － 「黃花梨 案」

今年受疫情影響，全球重要實體藝術活動無不面臨停擺或改以線上模式取而代之。原定於4月開拍的香蘇富比春拍日期也一再延宕，終於在7月上旬得以舉辦，佳士得、邦瀚斯、嘉德、保利等公司也同期舉槌，成為今年最大規模的實體藝術品拍賣週，蘇富比、佳士得更分別斬獲了32.2億、18.4億港元的成交總額佳績，大大振奮了藝術市場！其中，在蘇富比「凝盈一色」專場中，一件傳為香港大藏家劉鑾雄先生舊藏的明17世紀〈黃花梨夾頭榫獨板面雙鳳擋板帶托子翹頭案〉，以60,155,000港元高價成交，瞬間將黃花梨家具再度推向藝術圈的話題高峰。

《CANS藝術新聞》特此製作「中國古典家具系列專輯」，但由於古典家具行情在這十多年來隨著中國藝術市場的蓬勃發展亦全面上漲，加上家具品種本就多樣，以致編輯部決定本期先聚焦推出「黃花梨－案」專輯，收錄歷年拍賣成交TOP 50拍品並精選部分早期成交價格較低、但卻相當重要的精品黃花梨案，除此更邀請到被譽為「黃花梨皇后」的「嘉木堂」主人伍嘉恩女士，談談近30年來她所親力親為經歷的 「黃花梨的世界」。

緊接在香港大拍之後，由趙旭先生領軍的北京永樂拍賣將於8月17日推出「LE PRÉLUDE 前奏－永樂夏季拍賣會」，呈現中國現當代藝術、近現代書畫、古代書畫、古董珍玩、珠寶尚品、茶酒養生品、潮流藝術專場，總標的將近5億人民幣。這場拍賣作為永樂11月首拍（大拍）的前奏序曲，雖是試水溫的中型拍賣，但竟也是大貨林立，讓外界驚艷！對此趙旭先生表示：「一家正規拍賣公司不能一年只拍一場，這是我多年來對於拍賣間期的理解。拍賣注重人與人的交流，缺少場次的延續，就缺少凝聚性。拍賣公司的品牌價值在於創業、也在於守業；攀登高峰難、穿越低谷更難。這次夏季前奏拍賣會，因疫情關係客人與公司的團隊，都與我很久未見，我們不能再等待了！當然8月拍賣之後，我們也將更積極籌劃11月秋季大拍。」本期封面故事並有精選拍品介紹。

本期精彩內容還有：「精采人物」專訪到台北「錦華堂」陳瑞彬先生。從事中國書畫裝裱已有二十餘年的陳瑞彬先生，所經手過的名件數不勝數。除了裱畫師傅的身份，他也是一名資深書畫收藏家。專訪中陳瑞彬先生分享了他如何從學徒做起，直到現在發展出多元的裱畫風格？而他作為中國書畫市場崛起的見證者，現在又是如何看待藝術拍賣的？「後浪」則專訪到拍賣圈的後起之秀－「帝圖藝術拍賣」副總經理劉嘉宸。自2013年帝圖首拍以來，即以收藏門檻相對較高的中國書畫為主軸，並迅速發展成為全台灣書畫最大拍賣平台，更在艱難的2020上半年，接連上拍郎世寧真跡、石渠寶笈著錄書畫等重要拍品。如今僅30歲出頭的劉嘉宸，在採訪中暢談他如何從無到有，建構出屬於帝圖的拍賣品牌。

疫情之下，藝術產業該如何養精蓄銳，甚至逆勢成長，是目前最重要的課題。拍賣公司除了靈活結合線下與線上平台應用，觸及更廣的客戶群體，無不朝著注重品質、打造專題的方向提升。《CANS藝術新聞》亦是如此，相信忠實讀者也能感受到每期拍賣專輯在規模與深度的升級！