「史博藝術家日」8月紀念攝影大師郎靜山

目前仍在閉館整修中的台北歷史博物館，秉持「修館不休館，服務不打烊」精神，自今年4月起依序選出該館典藏超過百件作品的藝術家，並依其生日設定為該藝術家日，推出「史博藝術家日」專題介紹其生平、貢獻、重要作品等。今年已陸續在4、5、8月分別推出金勤伯、張大千及郎靜山的史博館，即將於9月推出溥心畬、魏清德專題，藉此緬懷這些藝術家。

8月4日適逢郎靜山（1892-1995）誕辰，史博館特將8月訂為攝影月並企劃線上展覽及相關活動，以推廣郎靜山攝影作品及創作理念。郎靜山早年作品多以花鳥靜物、風景與人體為題材，傾向以攝影表現畫意，經常刊載於《良友》、《飛鷹》、《圖畫週刊》等刊物，後來以「集錦攝影」（Composite Photography）藝術手法聞名於世。史博館典藏郎靜山攝影作品豐富，從風景、靜物、人物等寫實攝影，到集錦攝影、紙底作品、人體攝影、現代攝影等多種類別共193件，基本反映了郎靜山的創作風格和演變歷程，可謂藏品最完整兼具系統性之博物館典藏。

歷年曾舉辦多場靜山專題攝影展、回顧展及學術研討會，並出版社影專輯，見證許多郎靜山與台灣攝影藝術發展的重要時刻，如1981年【郎靜山90攝影回顧展】展出巨幅攝影作品〈湖山攬勝〉氣勢磅礡，吸引了觀眾萬千；1990年又在【郎靜山百齡嵩壽攝影回顧展覽】中呈現〈百鶴圖〉，此為郎靜山值高齡97歲時耗費了一年多時間完成的巨型佳作。