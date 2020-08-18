後疫情時代 各大拍賣公司最新動態

一再推遲的香港春季拍賣，終於在7月上旬舉辦，同期舉槌的有蘇富比、佳士得、邦瀚斯、嘉德、保利等公司。這是全球在新冠肺炎影響下首次舉辦大規模的實體拍賣，因此備受關注。此次拍賣在禍福未定、充滿觀望的疑慮下開出大紅盤，包括香港蘇富比32.2億港元，佳士得18.4億港元、邦瀚斯3900萬港元、嘉德1000萬港元、保利9190萬港元，沸騰了中國藝術品市場。接下來北京拍場，中國嘉德四季拍賣在自家空間嘉德藝術中心舉辦，成績盎然。受到這兩波拍賣成功的鼓舞帶動下，亞洲各大城市的拍賣頓時又充滿生機。

日本拍場中，東京中央拍賣確定於8月10日在公司現址展廳舉辦實體拍賣，社長安藤湘桂認為，「雖然經濟低迷，但購買藝術品的人口仍在，高檔藝術品市場勢頭仍強」。日本美協負責人藤文浩也決定將於9月拍賣，他說「大家已經悶了太久，近幾個月日本市場有各種小拍與『會』，其實參與者相當踴躍，價格也不錯，我挺有信心的」。大阪上氏拍賣甫於7月下旬舉辦了今年第一次實體拍賣，社長上明也訂出了關西楓紅之約，將於11月舉辦秋拍。「這次拍賣雖然辛苦，但在大家團結與藏家支持下圓滿落幕。公司經營每階段有各種挑戰，相信11月大拍也不會讓大家失望」。

北京拍場方面，中國嘉德8月15至19日的春季大拍更是眾所期待，誠軒則將於8月16至19日舉行。而由趙旭所領導的永樂拍賣，也將於8月17至18日舉辦「LE PRÉLUDE前奏－永樂夏季拍賣會」，為11月的大拍暖身。8月的北京精品雲集，成為疫後中國藝術品市場的指標。今年為北京保利成立15週年，預訂將在9月舉辦慶典拍賣，除了精心準備的拍品外，據悉也將延續這幾年獨領風騷的「十面靈璧」專場。今秋中貿聖佳拍賣公司喜迎25週年，原已籌畫了多個慶典活動，中貿聖佳拍賣總經理薛世清表示，「受疫情影響，許多事充滿不確定性，但慶典活動與拍賣還是要舉辦，規模則須視情況而定，或許沒辦法做到原計畫規模，但我們還是誠摯邀請大家參加這個喜慶的日子，拍賣時間暫時訂在10或11月。」而香港蘇富比秋拍則計畫於11月舉辦。

後疫情時代人流仍受到限制，但藝術品拍賣已逐漸摸出一條實體拍賣結合網路的道路，相信在未來，新形式拍賣仍會與時俱進，開創出順應時代的新模式。